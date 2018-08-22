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Телеканал СТБ / Куди піти з дитиною в Києві: топ-7 сімейних ресторанів столиці

Куди піти з дитиною в Києві: топ-7 сімейних ресторанів столиці

Телеканал СТБ

Куди піти з дитиною? Це питання хвилює всіх батьків, які продумують плани на вихідні. Як же бути, якщо ви хочете провести час в ресторані та щоб при цьому улюблений непосида був поруч, не нудьгував і не вимагав з ним гратися. Ми підібрали для вас заклади Києва, в яких вашій дитині точно не буде нудно під час ваших посиденьок з друзями або романтичної вечері.

BabyRock

Де: вул. Воздвиженська, 10-б, Зоологічна, 10

Це справжня територія дитинства – дорослим сюди вхід заборонений. Ви можете привести сюди дитину, поки самі відпочинете в сусідніх ресторанах «Полювання на овець» або «Любчик». Приміщення, в якому буде ваша дитина, обладнано камерами, і ви легко зможете подивитися в онлайні, чим зайнятий ваш малюк. А зайнятися в «BabyRock» є чим – інтерактивна, музична та кулінарна зони, ігрові приставки та аніматори, з якими дитині точно буде весело. Крім того, тут працює команда, яка знає про дитячі розваги буквально все. Ви також можете замовити для дитини їжу з ресторану, в якому відпочиватимете.

Бебі Бар

Де: Львівська пл., 4

Заклад, який підійде для дітей будь-якого віку. Спеціально для найменших у меню передбачені каші, фруктові та овочеві пюре та перетерті супи, а для зручності мам – пеленальний столик та стільчики для годування. У «Бебі Барі» можна провести дитячий день народження або просто відпочити, поки ваша дитина розважатиметься в ігровій кімнаті. З дітьми тут працюють аніматори, влаштовують вистави і проводять веселі шоу-програми. Крім того, ваша дитина може відвідати кулінарний майстер-клас або навчитися робити листівки та іграшки.

Гастрокафе «Тарілка»

Де: вул. Гришка, 9

Затишний сімейний ресторан з гарним інтер’єром і чудовою кухнею. Ви можете відпочивати у внутрішньому залі або ж у саду. У ресторані велике і різноманітне меню – знайдеться щось до смаку і для вас, і для вашого малюка. Аби дітям не було нудно, тут працюють аніматори, є дитячий майданчик з гірками та атракціонами, а також ігрова кімната. Крім того, дитину можна залишити з нянею. Для зручності батьків тут є стільчики для годування, манежі та пеленальний столик.

Вілла Рив’єра

Де: Дніпровська набережна, 14-д

Стильний ресторан із літньою терасою і видом на Дніпро. Тут велике і різноманітне меню, у якому є все – від устриць, суші та морепродуктів до піци та сирів, приготованих на власній сироварні. По суботах і неділях в ресторані працюють аніматори, проходять захопливі майстер-класи та влаштовують ігри з героями улюблених дитячих мультфільмів. У всі інші дні тижня тут передбачена ігрова кімната з купою іграшок.

Львівська майстерня шоколаду

Ви можете насолодитися горнятком ароматної кави з десертом, поки ваша дитина зануриться у світ шоколаду. Для того, щоб малюк відчув себе справжнім шоколатьє, йому видадуть спеціальну форму, всі необхідні інструменти та натуральний шоколад, з якого він власноруч приготує цукерки. А в кінці майстер-класу отримає сертифікат молодого майстра шоколадної справи.

Мумі-кафе

Де: вул. Княжий Затон, 4

Миле кафе на Лівому березі Києва, де ви можете відпочити, перекусити або випити кави, поки ваш малюк гратиметься в ігровій кімнаті або братиме участь у веселих розвагах від аніматорів. У закладі маленьке меню, але завжди свіжі продукти. У «Мумі-Кафе» також можна провести дитячий день народження з іграми, конкурсами, призами та кулінарними майстер-класами.

Прага

Де: пр. Академіка Глушкова, 1

Ідеальне місце для посиденьок з друзями, романтичних побачень і проведення будь-яких свят. Тут чудова кухня, меню оновлюють до кожного сезону і є хороша винна карта. Поки ви будете насолоджуватися відпочинком в ресторані, вашим дітям нудно точно не буде – крім того, що ресторан розташований у парку з озером, біля якого діти можуть погуляти, тут ще й обладнана ігрова кімната та дитячий майданчик. А ще «Празі» регулярно проводять майстер-класи для дітей, наприклад, із гончарної справи, орігамі, малювання тощо.

Шеф-кухар ресторану подбав про те, щоб дітям було смачно, і розробив для них спеціальне меню, в яке входять міні-бургери, крем-супи та багато інших страв.

Автор: Катерина Доброгорська

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