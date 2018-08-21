Усе думаєте, куди піти в Києві на вихідних? Мирослава Ульяніна, ведуча «Зважені та щасливі», поділилася своїми ідеями для святкових вихідних 24–26 серпня. Афіша заходів у Києві на вихідні 24–26 серпня від Мирослави Ульяніної – спеціально для наших читачів уже в матеріалі!

24 серпня наша країна святкує 27-й день народження. День Незалежності України – особлива дата, а тому в місті передбачено дуже багато цікавих активностей, а українці відпочиватимуть цілих три дні: 24, 25 і 26 серпня.

У ці дні в Києві відбудеться багато офіційних заходів.

23 серпня

Церемонія урочистого підняття Державного прапора України (біля будівлі Київської міської державної адміністрації та в районах Києва).

24 серпня

Молебень за Україну та український народ (в соборі Святої Софії Національного заповідника Софія Київська).

Покладання квітів до пам’ятників Тарасові Шевченку та Михайлові

Грушевському, вшанування пам’яті героїв Небесної Сотні.

Парад військ «Марш нової армії» до 100-річчя відродження української державності (вул. Хрещатик, Майдан Незалежності).

Виставка квітів

17 серпня – 16 вересня

Співоче поле

Вартість: 25–50 грн

Міська виставка квіткових композицій «Чарівний український міф» пройде на території Печерського ландшафтного парку. До Дня Незалежності на Співочому полі «оживуть» міфічні істоти древньої України. Основа квіткових композицій – герої давніх українських міфів і легенд.

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Джаз на пляжі – Sinatra

23 серпня, 20:00

ПБК

Вартість: 300–400 грн

На заході сонця ПБК розіллється світлом гірлянд і звуками неповторних балад Френка Сінатри. Ніхто не заперечить, що це – вічна музика. У цей вечір виконувати золоту колекцію джазу буде Національний академічний духовий оркестр України. Він заснований у 1979 році та досі залишається єдиним цивільним духовим оркестром такого рівня.

День Незалежності на ВДНГ

24 серпня

ВДНГ

Вхід вільний

Цілий день на ВДНГ будуть проходити виступи вуличних музикантів, поетів, майстер-класи для дітей і багато інших захопливих розваг. Під відкритим небом на великій площі ви неодмінно знайдете щось для себе і вашої компанії. Нудьгувати не буде ніхто!

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Також про свої плани та ідеї святкування Дня Незалежності нам розповіла прекрасна Мирослава Ульяніна. І ось куди відправиться найспортивніша і найкрасивіша ведуча «Зважені та щасливі» 24 серпня:

Забіг у вишиванках

24 серпня

Русанівська набережна

Вартість: до 400 грн

Це патріотичне, сімейне і спортивне свято встигло стати улюбленим заняттям усіх: від малого до великого. Щороку охочих стати частиною цієї події стає усе більше. Така тенденція не може не радувати! Уже чотири роки Забіг у вишиванках об’єднує всіх спортсменів, щоб відсвяткувати День Незалежності України.

Відкрита київська регата Kyiv Yacht Race

24 серпня

Річковий вокзал

Вартість уточнюйте в організатора

У День Незалежності України в столиці пройде Відкрита київська регата Kyiv Yacht Race. Це спільний проект Київської федерації вітрильного спорту та агентства маркетингових комунікацій SAME & Friends. Брати участь в регаті можуть як професійні спортсмени, так і аматори з усієї України. За дотриманням правил вітрильних змагань слідкуватиме суддя національної категорії.

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«24 число планую розпочати, по-перше, рано, а по-друге, спортивно. Збираюсь взяти участь у Забігу у вишиванках. Це дуже великий та красивий захід. Він розпочнеться на Русанівській набережній. Я уже зареєструвалася, буквально вчора отримала стартовий номер. Буду бігти 10 кілометрів. Забіг у вишиванках – це дуже гарно, навіть стартові номери оформлені з елементами української вишивки.

Це дуже добре, що зараз відбувається дуже багато бігових подій. Я намагаюся їх підтримувати. По-перше, мені це цікаво, я люблю рух. А по-друге, з кожним забігом ми все ближче наближаємось до європейського повноцінного міста, де все менше людей скаржаться, що вулиці перекриті у зв’язку із забігами абощо.

А після цього я поїду на вітрильну регату. Насправді я дуже люблю яхти та відпочинок на яхтах. Ще минулої зими я пішла навчатися до Вітрильної академії. Дізналася, як керувати яхтою, пройшла вже більшу частину навчання, тому однозначно піду на Вітрильну регату, яка відбуватиметься у Києві в День Незалежності вже 15-й раз. Це буде дуже видовищний, красивий захід. Він точно надихне мене на подальше навчання у Вітрильній академії, на подальшу практику та отримання сертифіката яхт-шкіпера».

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