Незабаром на телеканалі СТБ вийде новий серіал виробництва Vaverka Production. «Здамо будиночок біля моря» – це історія одеської сім’ї, яка всіма силами намагається заробити тим, що здає свій будинок відпочивальникам у літній сезон. Днями творці «Здамо будиночок біля моря» презентували першу серію. Ми поспілкувалися з авторами ідеї, продюсером і акторами, щоб дізнатися їхню думку про виконану роботу. Подробиці – в нашому матеріалі.

Першим про свої враження розповів креативний продюсер Vaverka Production Дмитро Танкович:

«Те, в чому я досі впевнений, – нам подобається те, що ми створили. Зрозуміло, що це перший досвід «зробити під ключ» проект, і багато речей ми вже б зробили по-іншому, але я точно знаю, що мені не соромно. Для мене це найголовніше.

Якщо ви звернули увагу, всі конфлікти в серіалі досить добрі, вони завжди закінчуються чимось позитивним, добрим, світлим. Це в принципі було основним завданням.

Стосовно одеського гумору в серіалі «Здамо будиночок біля моря», то ми дуже боялися впасти в анекдотичність. Боялися зробити якийсь стереотипний погляд на те, як розмовляють в Одесі. Знову ж таки, ми в цьому місті бували не раз і розуміємо, що, як в анекдотах, там не розмовляють. Так, там є ті речі, які, на наш погляд, властиві Одесі, але ми не хотіли робити анекдот, ми хотіли робити хорошу, добру історію, яка буде максимально схожа на справжню».

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«Нам доводилося знімати літо в листопаді. І наші герої, треба віддати їм належне, в плавках і в майках обливалися холодною водою, а там, на задньому плані, йшов сніг. Дуже дякую їм за цю витримку, вони великі молодці. Дякую всій команді, яка знімала «Здамо будиночок біля моря». На мій погляд, вийшов хороший продукт. Мені дуже подобається, сподіваюся, сподобається і вам», – поділився шоуранер проекту Олексій Поляков.

«Ми знімали дуже швидко і дуже щільно, часу розслаблятися взагалі не було. Сніг не встигав долітати до кадру, ми його швидко прибирали, і ви його не побачите. Але сніг був, і це правда. Окрема подяка акторам, які, незважаючи на жовтень, листопад, січень і лютий, відпрацьовували свої ролі настільки добре, настільки злагоджено, що якби не вони, ми б ще знімали, напевно. Але завдяки таким професіоналам ми зробили все вчасно, швидко і якісно», – розповів продюсер Юрій Кирпик.

«За першою серією судити дуже важко. Далі все це розвиватиметься і буде багато всього цікавого. У мене персонаж – одесит без почуття гумору. Там, де хочеться іноді жартувати, ти знаєш, що ти собі цього не дозволиш, тому що це не в канві сценарію. Зараз більше якогось хвилювання і віри в те, що все повинно вийти. Знаєте, хочеться більше нормальних життєвих ситуацій.

А зйомки літа в листопаді – це нормально. Це творчий процес, до якого ми повинні бути готові. Головне, щоб глядачеві сподобалося», – прокоментував Анатолій Зіновенко.

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«Мені дуже сподобалося. Перша серія була дуже гарна, дуже душевна. Відразу ж з’явилася уся сім’я. Зі своїм персонажем Марком я чимось схожий і не схожий водночас. Він вміє вичікувати, він дуже розумний, знає, куди натиснути, щоб домогтися того, що хоче від людини, він уміє маніпулювати. Ідея братської війни в серіалі – це дуже життєво. Хоча в кожній родині по-різному. Десь між братами ворожнеча, десь дуже дружні стосунки. У цьому випадку вийшла ворожнеча. У серіалі мені подобається його душевність, родинність і неповторний одеський гумор», – поділився Микита Балєв.

«Відчуття після перегляду першої серії – тепло, захотілося на море, дуже захотілося смажених бичків. Я дуже люблю, коли щось дивишся і одразу входиш у цю атмосферу. По-моєму, так і вийшло.

Мій персонаж Ліза нагадує мене в 16 років. Це південна дівчинка, дуже енергійна, заповзятлива, з живим складом розуму. Ліза знає собі ціну, хоча часто в ній сумнівається. Вона дуже сімейна, дуже любить свою сім’ю, хоч і намагається показати свою самостійність. Діалоги Лізи з мамою, відверті розмови, як на мене, найтепліші. Взагалі мама в серіалі друг усім. Наша Жанна – друг дітям, друг чоловікам, друг мамі. Велика одеська мама… Дуже хочеться, щоб глядач упізнав у наших персонажах себе», – розповіла Юлія Гершаник.

Нагадаємо, 27 серпня ви побачите новий серіал «Здамо будиночок біля моря» в ефірі телеканалу СТБ о 18:00 – одразу дві серії поспіль.

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