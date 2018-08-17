27 серпня в ефірі телеканалу СТБ стартує лірична комедія «Здамо будиночок біля моря» виробництва Vaverka Production. У новому серіалі розповідається про одеську сім’ю, яка намагається заробляти гроші тим, що здає кімнати власного будинку в курортний період. І все було б добре, якби члени сім’ї не те що допомагали, а хоча б не заважали хазяйці будувати бізнес.

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«Те, що відбувається в цій одеській сім’ї, знайомо кожному. Коли герої конфліктують, вони все одно знаходять слова та вчинки, які показують, що не все так погано в нашому житті. Адже будь-які сварки – не назавжди. З одного боку – історія про взаємини та конфліктні ситуації, а з іншого – завжди зберігається любов. У кожному кадрі ми хотіли показати тепло, сонце та затишок, щоб у глядача виникало бажання туди потрапити. Тому наша Одеса не пострадянська, а нова, сучасна, курортна. Наша Одеса – український Сен-Тропе. Кожного дня на 47 хвилин глядач вирушатиме в маленьку відпустку», – ділиться своїм баченням режисер серіалу Антон Щербаков.

«Як відомо, у будь-якому серіалі повинен бути головний герой; в нашому випадку це власниця будинку. Звати її Жанна, і на ній тримається вся сім’я. Якщо вона піде, все розвалиться. Як буває в багатьох українських сім’ях. Можливо, це наша модель життя. Головна героїня дуже добра, тому під одним дахом живуть і її чоловік, і її колишній чоловік, якого вона тимчасово прихистила, діти від першого шлюбу, дитина від другого і до того ж чомусь приїжджає мама», – коментує шоуранер проекту Олексій Поляков.

«Кастинг на серіал тривав досить довго і, відкрию вам секрет, проводився не тільки в Україні, а й у Білорусі. Ми з Олексієм Поляковим поїхали до Мінська на Білорусьфільм і провели кастинг там. Це було цікаво. Ті актори, які потрапили в шорт-лист, були схвалені каналом та затверджені на ролі. В результаті, як ви вже могли здогадатись, у нашому проекті знімаються не тільки українські, а й білоруські актори», – розповідає керівник Vaverka Production Дмитро Танкович.

Серіал «Здамо будинок біля моря» – це оригінальний формат, який розробили Дмитро Танкович, Павло Кривчик та Олексій Поляков. Пілотну серію проекту писала Катя Колесник, яка відома глядачам за роллю Марини в серіалі «Коли ми вдома», в якому Катя також є не тільки актрисою, а й одним зі сценаристів. Але весь серіал, а точніше 20 його серій, писала, звичайно, не тільки Катя. Над проектом працювало 10 талановитих сценаристів компанії Vaverka Production, які, як вони самі говорять, кайфували, коли писали історії для цієї божевільної (в хорошому сенсі) одеської сімейки.

Глядачі побачать 20 серій. Хронометраж кожної – 47 хвилин. Серіал виходитиме по буднях о 19:00.

У ролях: Олеся Пухова, Анатолій Зиновенко, Дмитро Суржиков, Георгій Петренко, Микита Балєв, Віра Кавалєрова, Юлія Гершаник.

Автори ідеї – Дмитро Танкович, Павло Кривчик, Олексій Поляков

Режисер-постановник – Антон Щербаков

Сценарна група – Дмитро Контелєв, Василь Стук, Сергій Юров, Катерина Колесник, В’ячеслав Островцев, Олександр Квак, Діляра Шкурко, Дмитро Хрипун, Максим Ткачук, Андрій Кукса.

Оператор-постановник – Віктор Петренко

Художник-постановник – Марія Чупайленко

Продюсери – Юрій Кирпик, Василь Білозеров

Креативні продюсери – Олексій Поляков, Дмитро Танкович, Павло Кривчик

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