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Телеканал СТБ / «Один за всіх»-12: дата старту нового сезону

«Один за всіх»-12: дата старту нового сезону

Телеканал СТБ

Після літньої перерви гостросоціальний проект «Один за всіх» повертається на телеекрани з прем’єрою нового сезону. Офіційну дату старту вже оголошено: 1 випуск 12 сезону «Один за всіх» вийде в ефір традиційно в неділю, 2 вересня. Докладніше про те, чого глядачам очікувати від прем’єри, читайте в матеріалі.

Більше на тему: Михайло Присяжнюк: «Один за всіх» – проект про реальних людей і реальну допомогу

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Ось уже 6 років «Один за всіх» допомагає українцям домагатися справедливості та знаходити вихід в найскладніших життєвих ситуаціях. В 11 сезоні зусиллями команди, яка працює над проектом, екс-ведучого Дмитра Карпачова, експертів і небайдужих глядачів «Один за всіх» вдалося змінити долю не одного героя. Так, була створена ініціативна група з розслідування вбивств у Павлограді, а всього за два дні зібрано кошти на лікування Романа Ткаченка.

У 12 сезоні керівник проекту Роман Панасенко обіцяє ще більше складних справ, резонансних історій та журналістських розслідувань по всій Україні. Ведучий Михайло Присяжнюк разом з командою проекту буде вирушати на місце події, щоб особисто розібратися в тому, що трапилося, і надати максимальну підтримку тим, хто звернувся по допомогу.

«Ведучий «Один за всіх» – це не лялька, що говорить. Це людина, яка в своїх руках тримає реальні долі та керує ними на момент ефіру. І згодом це людина, яка є вершителем цих доль, адже ми і далі ведемо історії наших героїв», – коментує нову посаду юрист Михайло Присяжнюк.

Video: «Один за всіх»-12: дата старту нового сезону

Коли стартує новий 12 сезон гостросоціального проекту Один за всіх 2018? Дата старту Один за всіх 12 сезон вже відома

Не пропустіть 2 вересня прем’єру «Один за всіх»-12 на телеканалі СТБ!

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