Розкішна і талановита суддя «Х-фактор»-9 випустила хіт. Прем’єра пісні Насті Каменських «LOMALA» відбулася сьогодні, 17 серпня. На численні прохання шанувальників реліз нового синглу співачки перенесли на місяць раніше. Слухати онлайн хіт Насті Каменських «LOMALA» можна вже зараз. Подробиці про новинку – знайдете в матеріалі.

Сьогодні, 17 серпня, Настя Каменських презентувала пісню «LOMALA». Анонс прем’єри артистка опублікувала ще кілька днів тому на своїй сторінці в соцмережі, а вже сьогодні ви можете слухати пісню «LOMALA» онлайн.

Більше на тему: Андрій Данилко став татом

«Коли ми закохуємося, то повністю відкриваємося коханій людині. Оголюються наші нерви, душа стає чутливою і вразливою. Ми стаємо вразливими. Ця пісня про ті почуття, які часом ламають нас і вивертають всю душу навиворіт. Пісню «LOMALA» я присвячую всім дівчатам. Ніколи не здавайтесь! Якщо погано, боляче, нехай навіть зі сльозами на очах, але потрібно знайти в собі сили рухатися і жити далі та, звичайно ж, танцювати!» – так описує нову пісню Настя.

Більше на тему: Як відпочиває Олег Винник: добірка фото

Окрему подяку за черговий вибуховий хіт Настя Каменських висловила своєму колезі по сцені Потапу та іншим людям, які брали участь у створенні композиції:

«Спасибі за цей трек #oneandonly генію Олексію Потапенко @realpotap! Ти не перестаєш дивувати своїм талантом. Спасибі моєму Ромі @roman_katruk і коханому Вадику @vadimlisa за аранжування, запис і зведення! Ціную шалено».

Нагадаємо, що зовсім скоро ви побачите чарівну Настю Каменських у проекті «Х-фактор»-9! Не пропустіть прем’єру нового сезону 1 вересня о 19:00 на телеканалі СТБ!



Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.