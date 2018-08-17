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Телеканал СТБ / Місячний календар стрижок на серпень 2018: Даша Трегубова розповіла, як доглядає за волоссям

Місячний календар стрижок на серпень 2018: Даша Трегубова розповіла, як доглядає за волоссям

Телеканал СТБ

Місячний календар стрижок на серпень 2018 підкаже вам, які дні сприятливі для зміни зачіски. Якщо хочете домогтися максимального результату, обов’язково врахуйте фазу Місяця в обраний день. Більше подробиць у матеріалі.

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Лунный календарь стрижек

Волосся відповідає за нашу життєву силу й енергію. Тому зміна зачіски в неправильний день загрожує неприємними наслідками та викинутими на вітер грошима.

Хочете відвідати перукаря з користю та задоволенням? Тоді плануйте візит до майстра відповідно до місячного календаря.

Сприятливі дні для стрижки у серпні

Якщо хочете максимально надовго зберегти форму стрижки та довжину волосся, вибирайте дні в період фази спаду Місяця. Якщо ж вам хочеться швидше відростити волосся, орієнтуйтеся на фазу росту Місяця.

Місячний календар стрижок на серпень — найсприятливіші дні: 4, 12, 13, 15, 21, 22, 23, 25.

Місячний календар стрижок на серпень — несприятливі дні для стрижки: 19, 26.

Даний календар також буде корисним для планування процедур по догляду за волоссям. У несприятливі дні вони не матимуть жодного ефекту.

Ведуча нового проекту телеканалу СТБ «Цієї миті рік потому» Даша Трегубова розповіла, як доглядає за своїми локонами в домашніх умовах. Читайте корисні поради від зірки:

«Я дуже трепетно ставлюся до свого волосся, тому що за роки роботи в кадрі воно досить сильно постраждало. Тому догляд за локонами — невіддільна частина турботи про себе. Я користуюся шампунями без sls, парабенів і силіконів — тоді волосся росте швидше й почуває себе краще.

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Іноді роблю вдома ко-вошінг — миття голови без шампуню. Для шевелюри це чудовий шанс відпочити від агресивних засобів. Обожнюю домашнє кератинування. Воно не має нічого спільного з салонної процедури випрямляння. Це кератин, який як маска наноситься на волосся, після чого локони стають пружними та живими.

Коли дозволяє час, роблю маски з олій: наприклад, олію чорного кмину наношу на корені, а кокосову або будь-яку іншу — по всій довжині волосся».

Скористайтеся нашим місячним календарем стрижок на серпень 2018 року, і ваше волосся завжди буде здоровим, сильним, красивим!

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