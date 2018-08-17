Letay візьмуть участь в «Х-факторі»-9. Конкурсанти Нацвідбору на Євробачення-2017 боротимуться на кастингу за право участі у новому сезоні талант-шоу. Детальніше про цікавих героїв нового сезону «Х-фактора» читайте в нашому матеріалі.

На «Х-факторі»-9 свої сили випробовуватимуть учасники Нацвідбору на Євробачення-2017 гурт Letay.

Letay – яскраве музичне явище, яке поєднує якісний звук, цікаві мелодії, душевність і непросту лірику. Пісні в стилі pop, rock, indie та акустичні балади дуже гармонійно існують в альбомах музикантів.

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У ролі учасників Нацвідбору на Євробачення-2017 Letay заспівали пісню «Світ чекає» («World is Calling»). Композиція розташована під першим номером у новому альбомі LETAY – «Вітер без пилу». Композиція – яскрава, гарна, сучасна і прониклива, вона одразу привертає увагу.

Новий сезон «Х-фактора» приготував багато сюрпризів. І один із них – відомі музиканти, за якими всі сумували, а їхню творчість знаємо і любимо. У 9 сезоні серед претендентів на участь будуть зірки 90-х, 2000-х і сучасності.

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