У які дні очікувати магнітні бурі в серпні 2018 року? Як вони позначаться на нашому самопочутті? Як уберегти себе від шкідливого впливу магнітних полів? Ці питання хвилюють кожну метеозалежну людину на планеті. Щоб допомогти вам захистити свій організм від несприятливого впливу сонячних спалахів, сайт STB.UA склав графік магнітних бур на серпень 2018! Крім того, психолог-консультант проекту «Я соромлюсь свого тіла» Ірина Чуєва розповіла, як в цей період справлятися з поганим самопочуттям. Докладніше — в матеріалі.

У серпні на нас чекає одразу декілька магнітних бур. І якщо на початку місяця їх відчують лише ті люди, які мають проблеми з тиском, то починаючи з середини серпня проблеми зі здоров’ям можуть спіткати кожного.

2, 3, 10, 13, 14 серпня очікуються слабкі магнітні бурі: вони не матимуть сильного впливу на організм. А відчують їх, швидше за все, лише ті люди, які страждають на серцеві хвороби. У деяких випадках можливі також різкі перепади настрою.

Найсильніші магнітні бурі очікуються з 16 по 20 серпня. У цей період можливі збої в роботі мобільного зв’язку та деякої техніки. Крім того, метеозалежних можуть турбувати серйозні проблеми зі здоров’ям.

29 серпня пройде остання за літо 2018 року магнітна буря, яка буде середньої сили.

Які симптоми та недуги можуть турбувати під час магнітних бур

За словами Ірини Чуєвої, у метеозалежних людей можуть виникати головний біль, тахікардія, порушення сну та підвищена дратівливість. Також можливе коливання артеріального тиску та загострення хронічних захворювань.

Не секрет, що найбільш схильними до впливу магнітних бур залишаються люди, які страждають на стенокардію, серцеву недостатність, гіпертонічну хворобу, нервово-психічні розлади, артрити тощо.

Як справлятися з поганим самопочуттям

«Щоб організм якомога менше реагував на погодні зміни, необхідно зміцнювати своє здоров’я. Ведіть здоровий спосіб життя, правильно харчуйтеся, не забувайте про повноцінний відпочинок і прогулянки на свіжому повітрі», — розповідає Ірина Чуєва.

Також експерт радить загартовуватися, відвідувати курси підтримуючої терапії та знизити в ці дні кількість й інтенсивність фізичних навантажень.

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