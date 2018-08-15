Куди піти на вихідних 18–19 серпня 2018 року

Задумалися над тим, куди піти в Києві на вихідних? У талановитого музиканта і судді «Х-Фактор»-9 Дмитра Шурова є для вас кілька найкращих ідей для найкращого вікенду! Афіша заходів у Києві на вихідні 18–19 серпня від соліста гурту Pianoбой – спеціально для наших читачів. Швиденько гортайте нижче, вихідні вже скоро!

Make it easy! Великий творчий воркшоп

18 серпня, 13:00–23:55

C.I.Form, Автозаводська, 2

Вартість: від 750 грн

Цілий день творити в атмосферному місці з найцікавішими людьми столиці. Уявили, як класно? А тепер хороша новина: ви можете стати частиною найбільшого воркшопу. На заході ви зможете: навчитися ліпити скульптури, намалювати свою картину, зробити глиняний горщик, вивчити графіку і створити оригінальну річ своїми руками. Всі вироби ви забираєте з собою на згадку про цей бум творчості.

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Концерт НАОНІ. Найкращі світові хіти

18 серпня, 19:00–21:30

Roof, Січових стрільців, 37–41

Вартість: від 300 грн

На одному із найбільш атмосферних дахів Києва, ROOF, уже в ці вихідні ви почуєте український оркестр – НАОНІ. Всесвітньовідомий колектив представить програму «Гуц-and-Roll». Для вас гратимуть світові рок-хіти у спеціальному аранжуванні для українських народних інструментів. На концерті прозвучать пісні легендарних Beatles, Deep Purple, Queen і ABBA у виконанні симфонічного ансамблю під керівництвом Віктора Гуцала.

Projector Creative Picnic

18 серпня, 10:00–22:00

Набережно-Рибальська, 3

Вартість: 200 грн; у день івенту: 300 грн

Ходити на лекції стало модно. А чому? Просто тому, що це не лише корисно, а й чудовий спосіб поспілкуватися з однодумцями. Саме задля цієї мети організатори і придумали івент! На масштабному освітньому пікніку ви зможете не тільки дізнатися багато нового у своїй сфері діяльності, а й дещо більше. Ви познайомитеся з іншими талановитими і креативними людьми, які поділяться з вами секретами їхньої галузі. Буде дуже цікаво.

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Джаз на даху – Ray Charles

18 серпня, 19:00–21:00

ЦУМ, Хрещатик, 38/2

Вартість: 450 грн

Рей Чарльз – володар 17 статуеток «Греммі», а його ім’я введено в зали слави рок-н-ролу. Творчість цього талановитого музиканта вплинула на найрізноманітніші напрями та стилі музики, а сам він став кумиром мільйонів слухачів у всьому світі. Цих вихідних для вас зіграє колектив Old Fashioned Band під керівництвом талановитого українського піаніста і композитора Павла Ігнатьєва.

Шкільний маркет. Всі. Свої

18–19 серпня, 10:00–21:00

Десятинна, 12

Вхід вільний

Скоро до школи. Знайомі слова, які викликають ностальгію, навіть якщо вам сто років! Чим не привід прийти і купити своїй дитині найкрасивіші зошити, найстильнішу форму і наймодніший портфель? Організатори подбали, щоб батькам було не так нудно в царстві школярів: на терасах вас чекатиме смачний сидр.

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