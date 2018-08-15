Анатолій Зіновенко: Зізнаюся, я давно так не сміявся!

27 серпня СТБ та Vaverka Production представляють новий серіал «Здамо будиночок біля моря», в якому зіграв талановитий Анатолій Зіновенко. Цікаво, що ця роль, як і сама картина, виявилася незвичайною для актора. Його персонаж Леонід — добрий та зворушливий одесит без почуття гумору! Як таке можливо, та ще й у комедійному серіалі, — розповів Анатолій Зіновенко.

Анатолію, чим вас зацікавила картина «Здамо будиночок біля моря»?

У моїй кар’єрі налічується вже близько 120 картин. Я відіграв, мабуть, всі звання поліцейських — від рядового і вище, навіть Сталіна грав. Зараз, на жаль, багато крові на екрані — і це вже набридло. І ось останнім часом хотілося зіграти щось добре, хороше. Адже актор завжди повинен відкривати в собі щось незвичайне. Коли я прочитав сценарій, він мені дуже сподобався — я не міг відірватися. Зізнаюся, я давно так не сміявся! Не знаю, що вийде в результаті, але тоді я одразу закохався в цей матеріал. Переді мною була така картинка: дуже смішно та зворушливо одночасно. Звичайно, мене це зацікавило — як таке може не зацікавити?! Я вважаю, що сценаристи прописали матеріал класно, зі смаком. Відчувається, що вони віддаються цій справі, що дуже приємно.

Розкажіть про свого героя Леоніда, чоловіка головної героїні Жанни. Чи близький він вам?

Найсмішніше, що він мені мало чим близький! Але я ж повинен був надіти на себе його шкуру. У Льоні є така позитивна риса — він відданий сім’янин, він дуже любить свою сім’ю, дружину, свого сина і дітей дружини від першого шлюбу. Так, десь він скупий, тому що доводиться жити в режимі економії. Але він переконаний у правильності своїх вчинків! І найголовніше, що це одесит без почуття гумору! Ми намагалися зробити акцент саме на цьому аспекті в образі Льоні. Він навіть жартує якось не смішно, але сам впевнений у зворотньому. Це дуже своєрідна людина, тому складно сказати, наскільки Льоня мені близький. Напевно, тільки тим, що я теж сім’янин. А у мене дуже великий сімейний стаж: ми з дружиною разом уже 36 років!

Чи підтримала вас дружина, Тетяна Зіновенко, в рішенні погодитися на цю роль? У студії «Все буде добре» ви зізналися, що одного разу дружина вас навіть поставила перед вибором: або вона, або фільм.

Так, було і таке. Але в даному випадку не було ніяких інтимних сцен, тому спірних питань не виникло. Ну, а закохуватися в партнера, в межах розумного, — це нормально. Любов до партнерки, повага, підтримка — це все обов’язково! А з дружиною ми завжди один одного підтримуємо в нових починаннях.

Чи вдалося вам порозумітися зі своїми партнерами? Яка атмосфера була на майданчику?

Атмосфера на майданчику завжди була дуже позитивна, дружня. Ми знімали комедію, тому на зйомках, звичайно ж, було весело. До кінця зйомок ми вже настільки зріднилися, що хотіли другий сезон. Це саме той випадок, коли взаємини між усіма акторами склалися дуже хороші! З партнерами ми дійсно стали сім’єю за час зйомок і продовжуємо спілкуватися, телефонувати, листуватися. Наприклад, з Микитою Балєвим, моїм «сином», ми дуже здружилися. Одного разу так вийшло, що ми з дружиною вирушили до Болгарії, і зустріли там Микиту з батьками. Нам навіть вдалося разом відпочити чотири дні. Тоді ми з ним влаштували невелику фотосесію з табличкою «Здамо будиночок біля моря».

Публикация от Никита Балев (@balev_nikita) 8 Июл 2018 в 4:32 PDT

А як склалися відносини з режисером-постановником картини Антоном Щербаковим?

До цього я не працював з Антоном Щербаковим, але він мені зрозумілий. Я сам дуже люблю імпровізувати, але при цьому завжди слухаю те, що говорить режисер. Якщо мені щось не подобається, не влаштовує, то ми можемо дискутувати на цю тему і прийти до спільного знаменника. Коли виникали подібні моменти, то і режисер прислухався, і шоураннер Олексій Поляков дуже відповідально ставився до цього. Те, що можна було змінити, — змінювали, за винятком якихось принципово важливих моментів. Антон дуже викладався: він був і режисером, і оператором, і сценаристом. Він цілком був занурений в роботу!

Дія серіалу розгортається в сонячній Одесі. А Одеса — це, безумовно, гумор і особливий колорит. Як вам вдалося його передати?

Коли маєш справу з одеським колоритом, то дуже важливо не переборщити з акцентом. Ми намагалися передати саме дух одеської сім’ї, показати повсякденний гумор, який народжується мимоволі, в процесі спілкування. У будь-якому випадку, будемо дивитися на результат, але я сподіваюся, що у нас все вийшло.

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Які цікаві випадки за час зйомок ви можете пригадати?

Найцікавіше те, що в лютому ми закінчували зйомки літа і доводилося на вулиці в літньому одязі робити зарядку. При цьому нас підбадьорювала вся знімальна група, яка була одягнена якраз по погоді. І коли з рота йшла пара, то режисер просив попити холодної водички, щоб усунути це.

Що повинен для себе винести глядач з картини «Здамо будиночок біля моря», як ви вважаєте?

Перш за все, людяність. Дуже важливо завжди, за будь-яких обставин, залишатися людиною і вміти бути людяним. Навіть коли люди розлучилися, навіть коли навалюється багато проблем… Так, на прикладі нашої великої одеської сім’ї, ми бачимо, що потрібно залишатися людьми, підтримувати близьких і приймати їх з усіма проблемами. Я дуже сподіваюся, що буде результат, що буде хороше кіно!

Єва Ніколаєва

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