На українців чекають традиційні тривалі вихідні в серпні, присвячені Дню Незалежності. Крім того, ми відзначимо ще й День українського прапора, низку професійних та релігійних свят. Детальніше про те, скільки буде вихідних у серпні 2018, а також як їх проведуть зірки СТБ — читайте в матеріалі.
Вихідні в серпні
У серпні 2018 року українці працюватимуть протягом 22 днів. А для відпочинку ми зможемо використати 9 днів: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 24, 25 і 26 серпня. Таким чином, до 27-го Дня Незалежності України ми отримаємо тривалі вихідні з 24 по 26 серпня. При цьому 23 серпня, в День українського прапора, робочий час буде скорочено на одну годину.
До того ж у серпні ми відзначимо чимало професійних свят:
- 5 серпня — День Повітряних сил ЗСУ;
- 8 серпня — День військ зв’язку України;
- 12 серпня — День працівників ветеринарної медицини та День будівельника;
- 15 серпня — День археолога;
- 19 серпня — День пасічника;
- 26 серпня — День шахтаря.
І у серпні всі православні віряни відзначатимуть також такі релігійні свята:
- 19 серпня — Преображення Господнє;
- 28 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці;
- 14 серпня — Медовий Спас (Маковій);
- 19 серпня — Яблучний Спас;
- 29 серпня — Горіховий Спас (Хлібний).
Як же відзначать зірки СТБ головне свято України — День Незалежності? Хтось проведе його на улюбленій роботі, хтось вирушить в довгоочікувану відпустку, а хтось візьме участь у забігу та навіть представить публіці власний вірш.
Михайло Присяжнюк, ведучий проекту «Один за всіх»: «Передусім ще 23 серпня я обов’язково вивішу український прапор. А в День Незалежності зранку я вже традиційно, з моменту появи соцмереж, звернуся до людей, привітаю їх із тим, що вже так багато років ми незалежні та продовжуємо розвиватися, як би нам важко не було. Також плануємо з дітками погуляти містом, адже зазвичай нам це рідко вдається, або виїхати на природу. Я дуже хотів потрапити на грандіозний концерт Слави Вакарчука, але, на жаль, цього разу не виходить».
Крім того, Михайло Присяжнюк спеціально до Дня Незалежності написав вірш, і ексклюзивно на stb.ua ви можете прочитати його першими:
Развеется и это время тьмы!
Прольется свет, я верю, — так бывает!
Другие дети будут рождены…
О наших похождениях узнают.
Ах, что же скажут гордые юнцы?!
Кем нас представят молодые люди?
Кто мы такие? Верцы? Подлецы?
Превознесут до неба? Иль осудят?
Что в книгах тех напишут о былом?
О войнах как бессмысленных расскажут?!
И как они за праздничным столом
Истории забытые покажут?
Мне не дано их лично повидать,
Но верю, что они меня услышат!
Я так хочу им правду рассказать:
Во что мы верим, как свободно дышим.
Как мы, порой в грязи и нищете,
За будущее гордо выживаем!
Как многое не видим в суете,
И смело за свободу погибаем.
Мы счастливы! Не нужно нас жалеть.
У нас так много радости и веры!
Пусть кто-то не успеет постареть,
Но станет тот героем и примером.
В неровен час, у бездны на краю,
Мы пишем для истории страницы,
И восхваляем родину свою,
И гордо мы зовемся — Украинцы!
Даша Трегубова, ведуча проекту «Цієї миті рік тому»: «День Незалежності ми сім’єю та компанією друзів святкуватимемо на Кіпрі — відпустку за весь рік вдалося взяти лише на два тижні у серпні».
Мирослава Ульяніна, ведуча проекту «Зважені та щасливі»-8: «На День Незалежності я планую взяти участь у київському«Забігу у вишиванках», який вже традиційно проводиться протягом декількох років. А організовує його мій знайомий тренер Саша Кузін, завдяки якому я двічі пробігла напівмарафон. «Забіг у вишиванках» проводиться в різних містах України одночасно, тож долучайтесь і ви!».
Валерій Ославський, ведучий проекту «Я соромлюсь свого тіла»: «Планую провести День Незалежності з родиною. Ми традиційно виходимо на денну прогулянку з відвідуванням атракціонів. А ввечері всі разом готуємо сімейну вечерю».
Віта Євтушина, ведуча «Вікна-новини»: «Хоча День Незалежності – це офіційний вихідний в Україні, та у нас, у «Вікнах» – це будень, бо новини не знають відпочинку. Цей святковий день я, мабуть, проведу в ефірі та розповідатиму, як його святкували по всій країні. Наш ньюз-рум у цей день теж особливий – на роботу всі приходить у вишитих сорочках. А вже вдома ввечері з чоловіком продовжуємо святкування з українськими піснями — ми любимо поспівати дуетом».
Юлія Янчар, ведуча «Вікна-новини»: «День Незалежності святкуватиму, швидше за все, на роботі. Так складається роками — для когось це державний вихідний, а в новинах вихідних немає! Обов’язково надіну вишиванку та вивішу жовто-блакитний прапор з вікна!».
Олександр Коляда, ведучий проекту «ЕксперименТИ»: «День Незалежності святкуватиму з колегами із Грузії. Вони приїдуть обмінюватися досвідом у сфері продовження життя та вивчення біології молодості».
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