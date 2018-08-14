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Телеканал СТБ / Вихідні в серпні 2018 в Україні: скільки відпочиватимуть українці та як їх проведуть зірки СТБ

Вихідні в серпні 2018 в Україні: скільки відпочиватимуть українці та як їх проведуть зірки СТБ

Телеканал СТБ

На українців чекають традиційні тривалі вихідні в серпні, присвячені Дню Незалежності. Крім того, ми відзначимо ще й День українського прапора, низку професійних та релігійних свят. Детальніше про те, скільки буде вихідних у серпні 2018, а також як їх проведуть зірки СТБ — читайте в матеріалі.

день независимости

Вихідні в серпні

У серпні 2018 року українці працюватимуть протягом 22 днів. А для відпочинку ми зможемо використати 9 днів: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 24, 25 і 26 серпня. Таким чином, до 27-го Дня Незалежності України ми отримаємо тривалі вихідні з 24 по 26 серпня. При цьому 23 серпня, в День українського прапора, робочий час буде скорочено на одну годину.

До того ж у серпні ми відзначимо чимало професійних свят:

  • 5 серпня — День Повітряних сил ЗСУ;
  • 8 серпня — День військ зв’язку України;
  • 12 серпня — День працівників ветеринарної медицини та День будівельника;
  • 15 серпня — День археолога;
  • 19 серпня — День пасічника;
  • 26 серпня — День шахтаря.

І у серпні всі православні віряни відзначатимуть також такі релігійні свята:

  • 19 серпня — Преображення Господнє;
  • 28 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці;
  • 14 серпня — Медовий Спас (Маковій);
  • 19 серпня — Яблучний Спас;
  • 29 серпня — Горіховий Спас (Хлібний).

Як же відзначать зірки СТБ головне свято України — День Незалежності? Хтось проведе його на улюбленій роботі, хтось вирушить в довгоочікувану відпустку, а хтось візьме участь у забігу та навіть представить публіці власний вірш.

михаил присяжнюкМихайло Присяжнюк, ведучий проекту «Один за всіх»: «Передусім ще 23 серпня я обов’язково вивішу український прапор. А в День Незалежності зранку я вже традиційно, з моменту появи соцмереж, звернуся до людей, привітаю їх із тим, що вже так багато років ми незалежні та продовжуємо розвиватися, як би нам важко не було. Також плануємо з дітками погуляти містом, адже зазвичай нам це рідко вдається, або виїхати на природу. Я дуже хотів потрапити на грандіозний концерт Слави Вакарчука, але, на жаль, цього разу не виходить».

Крім того, Михайло Присяжнюк спеціально до Дня Незалежності написав вірш, і ексклюзивно на stb.ua ви можете прочитати його першими:

Развеется и это время тьмы!
Прольется свет, я верю, — так бывает!
Другие дети будут рождены…
О наших похождениях узнают.

Ах, что же скажут гордые юнцы?!
Кем нас представят молодые люди?
Кто мы такие? Верцы? Подлецы?
Превознесут до неба? Иль осудят?

Что в книгах тех напишут о былом?
О войнах как бессмысленных расскажут?!
И как они за праздничным столом
Истории забытые покажут?

Мне не дано их лично повидать,
Но верю, что они меня услышат!
Я так хочу им правду рассказать:
Во что мы верим, как свободно дышим.

Как мы, порой в грязи и нищете,
За будущее гордо выживаем!
Как многое не видим в суете,
И смело за свободу погибаем.

Мы счастливы! Не нужно нас жалеть.
У нас так много радости и веры!
Пусть кто-то не успеет постареть,
Но станет тот героем и примером.

В неровен час, у бездны на краю,
Мы пишем для истории страницы,
И восхваляем родину свою,
И гордо мы зовемся — Украинцы!

даша трегубоваДаша Трегубова, ведуча проекту «Цієї миті рік тому»: «День Незалежності ми сім’єю та компанією друзів святкуватимемо на Кіпрі — відпустку за весь рік вдалося взяти лише на два тижні у серпні».

мирослава ульянинаМирослава Ульяніна, ведуча проекту «Зважені та щасливі»-8: «На День Незалежності я планую взяти участь у київському«Забігу у вишиванках», який вже традиційно проводиться протягом декількох років. А організовує його мій знайомий тренер Саша Кузін, завдяки якому я двічі пробігла напівмарафон. «Забіг у вишиванках» проводиться в різних містах України одночасно, тож долучайтесь і ви!».

валерий ославскийВалерій Ославський, ведучий проекту «Я соромлюсь свого тіла»: «Планую провести День Незалежності з родиною. Ми традиційно виходимо на денну прогулянку з відвідуванням атракціонів. А ввечері всі разом готуємо сімейну вечерю».

вита евтушинаВіта Євтушина, ведуча «Вікна-новини»: «Хоча День Незалежності – це офіційний вихідний в Україні, та у нас, у «Вікнах» – це будень, бо новини не знають відпочинку. Цей святковий день я, мабуть, проведу в ефірі та розповідатиму, як його святкували по всій країні. Наш ньюз-рум у цей день теж особливий – на роботу всі приходить у вишитих сорочках. А вже вдома ввечері з чоловіком продовжуємо святкування з українськими піснями — ми любимо поспівати дуетом».

юлия янчарЮлія Янчар, ведуча «Вікна-новини»: «День Незалежності святкуватиму, швидше за все, на роботі. Так складається роками — для когось це державний вихідний, а в новинах вихідних немає! Обов’язково надіну вишиванку та вивішу жовто-блакитний прапор з вікна!».

александр колядаОлександр Коляда, ведучий проекту «ЕксперименТИ»: «День Незалежності святкуватиму з колегами із Грузії. Вони приїдуть обмінюватися досвідом у сфері продовження життя та вивчення біології молодості».

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