На українців чекають традиційні тривалі вихідні в серпні, присвячені Дню Незалежності. Крім того, ми відзначимо ще й День українського прапора, низку професійних та релігійних свят. Детальніше про те, скільки буде вихідних у серпні 2018, а також як їх проведуть зірки СТБ — читайте в матеріалі.

Вихідні в серпні

У серпні 2018 року українці працюватимуть протягом 22 днів. А для відпочинку ми зможемо використати 9 днів: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 24, 25 і 26 серпня. Таким чином, до 27-го Дня Незалежності України ми отримаємо тривалі вихідні з 24 по 26 серпня. При цьому 23 серпня, в День українського прапора, робочий час буде скорочено на одну годину.

До того ж у серпні ми відзначимо чимало професійних свят:

5 серпня — День Повітряних сил ЗСУ;

8 серпня — День військ зв’язку України;

12 серпня — День працівників ветеринарної медицини та День будівельника;

15 серпня — День археолога;

19 серпня — День пасічника;

26 серпня — День шахтаря.

І у серпні всі православні віряни відзначатимуть також такі релігійні свята:

19 серпня — Преображення Господнє;

28 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці;

14 серпня — Медовий Спас (Маковій);

19 серпня — Яблучний Спас;

29 серпня — Горіховий Спас (Хлібний).

Як же відзначать зірки СТБ головне свято України — День Незалежності? Хтось проведе його на улюбленій роботі, хтось вирушить в довгоочікувану відпустку, а хтось візьме участь у забігу та навіть представить публіці власний вірш.

Михайло Присяжнюк, ведучий проекту «Один за всіх»: «Передусім ще 23 серпня я обов’язково вивішу український прапор. А в День Незалежності зранку я вже традиційно, з моменту появи соцмереж, звернуся до людей, привітаю їх із тим, що вже так багато років ми незалежні та продовжуємо розвиватися, як би нам важко не було. Також плануємо з дітками погуляти містом, адже зазвичай нам це рідко вдається, або виїхати на природу. Я дуже хотів потрапити на грандіозний концерт Слави Вакарчука, але, на жаль, цього разу не виходить».

Крім того, Михайло Присяжнюк спеціально до Дня Незалежності написав вірш, і ексклюзивно на stb.ua ви можете прочитати його першими:

Развеется и это время тьмы!

Прольется свет, я верю, — так бывает!

Другие дети будут рождены…

О наших похождениях узнают.



Ах, что же скажут гордые юнцы?!

Кем нас представят молодые люди?

Кто мы такие? Верцы? Подлецы?

Превознесут до неба? Иль осудят?



Что в книгах тех напишут о былом?

О войнах как бессмысленных расскажут?!

И как они за праздничным столом

Истории забытые покажут?



Мне не дано их лично повидать,

Но верю, что они меня услышат!

Я так хочу им правду рассказать:

Во что мы верим, как свободно дышим.



Как мы, порой в грязи и нищете,

За будущее гордо выживаем!

Как многое не видим в суете,

И смело за свободу погибаем.



Мы счастливы! Не нужно нас жалеть.

У нас так много радости и веры!

Пусть кто-то не успеет постареть,

Но станет тот героем и примером.



В неровен час, у бездны на краю,

Мы пишем для истории страницы,

И восхваляем родину свою,

И гордо мы зовемся — Украинцы!

Даша Трегубова, ведуча проекту «Цієї миті рік тому»: «День Незалежності ми сім’єю та компанією друзів святкуватимемо на Кіпрі — відпустку за весь рік вдалося взяти лише на два тижні у серпні».

Мирослава Ульяніна, ведуча проекту «Зважені та щасливі»-8: «На День Незалежності я планую взяти участь у київському«Забігу у вишиванках», який вже традиційно проводиться протягом декількох років. А організовує його мій знайомий тренер Саша Кузін, завдяки якому я двічі пробігла напівмарафон. «Забіг у вишиванках» проводиться в різних містах України одночасно, тож долучайтесь і ви!».

Валерій Ославський, ведучий проекту «Я соромлюсь свого тіла»: «Планую провести День Незалежності з родиною. Ми традиційно виходимо на денну прогулянку з відвідуванням атракціонів. А ввечері всі разом готуємо сімейну вечерю».

Віта Євтушина, ведуча «Вікна-новини»: «Хоча День Незалежності – це офіційний вихідний в Україні, та у нас, у «Вікнах» – це будень, бо новини не знають відпочинку. Цей святковий день я, мабуть, проведу в ефірі та розповідатиму, як його святкували по всій країні. Наш ньюз-рум у цей день теж особливий – на роботу всі приходить у вишитих сорочках. А вже вдома ввечері з чоловіком продовжуємо святкування з українськими піснями — ми любимо поспівати дуетом».

Юлія Янчар, ведуча «Вікна-новини»: «День Незалежності святкуватиму, швидше за все, на роботі. Так складається роками — для когось це державний вихідний, а в новинах вихідних немає! Обов’язково надіну вишиванку та вивішу жовто-блакитний прапор з вікна!».

Олександр Коляда, ведучий проекту «ЕксперименТИ»: «День Незалежності святкуватиму з колегами із Грузії. Вони приїдуть обмінюватися досвідом у сфері продовження життя та вивчення біології молодості».

Більше на тему: Недорогий відпочинок на морі в Україні: список місць

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.