14 серпня православний світ відзначає Медовий Спас 2018. Традиційно це і народне, і релігійне свято. Воно знаменує початок Успенського посту і прощання зі спекотними літніми днями. Про те, що не можна робити на Медовий Спас, а також про прикмети і традиції на Маковія нагадав переможець «Битви екстрасенсів»-18 Каїн Крамер.

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Медовий Спас: історія і традиції свята

Перший Спас називають не тільки Медовим, а й Маковим (Маковія) і Спасом на воді. До середини серпня соти у вуликах вже заповнені, і пасічники починають збір меду. Існує повір’я, що в день Першого Спаса пасічник обов’язково повинен заламати соти, інакше сусідні бджоли вкрадуть увесь мед.

Третє іменування – Спас на воді, або Мокрий Спас – цей день отримав завдяки традиції освячення води. На Русі сьогодні було прийнято купати коней, свиней і всю худобу останній раз. Також люди і самі купалися, вірячи, що такий обряд змиє їхні гріхи і подарує здоров’я. Обов’язковим ритуалом було освячення нових колодязів.

Крім народних традицій, Перший Спас є і початком Успенського посту, який триває з 14 по 27 серпня. Це єдиний багатоденний пост на честь Богородиці та її Успіння. Він дуже суворий, незважаючи на те, що солодкий. Вважається, що, дотримуючись цього посту, життя вірян буде таким ж солодким й після смерті.

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Що святять на Медовий Cпас

За традицією сьогодні господині йдуть до церкви для того, щоб помолитися й освятити мед. Вважається, що в такому випадку він отримує чудодійну силу і може застосовуватися навіть як ліки від важких хвороб. Цього дня жінки печуть булочки, пряники, пироги та млинці з медом.

Також традиційною стравою на столі є випічка з маком. І це не випадковість, оскільки 14 серпня – день пам’яті семи старозавітних мучеників Маккавеїв. У народі це свято отримало назви Маковій, або ж Маковий Спас. Саме тому на стіл заведено подавати різні страви з маком.

Прикмети і традиції на Медовий Спас

З 14 серпня починається період Спасівки, протягом якого прийнято допомагати оточуючим, особливо тим, хто потребує цього найбільше. У день Медового Спаса на Русі влаштовували «вдовині та сирітські помочі», тобто приносили їжу і допомагали по господарству. При цьому люди примовляли: «Ти – за себе, ми – за тебе, а Христовий Спас – за всіх нас!». Важається, що Спас отримав свою назву на честь Ісуса Христа-Спасителя (Спаса). Тому всі продукти, на честь яких названо свято, мають «спасительні» властивості.

В Перший Спас в давні часи бджолярі надягали чистий одяг, в новий посуд клали мед з найкращих і найбагатших вуликів і йшли до церкви. Освяченим медом поминали батьків, пригощали жебраків і дітей.

Букет на Маковія: які квіти потрібно принести в будинок на Медовий Cпас

Напередодні Маковія кілька голівок маку додавали до букета з квітів й лікарських рослин. Освятивши в церкві, таку «маковійську квітку» ставили біля ліжка. Вірили, що вона вбереже сім’ю від нещасть і подарує спокій і благополуччя.

Також в букети додавали різні символічні трави і квіти. Наприклад, чорнобривці принесуть в дім щастя, деревій – фінансове благополуччя, м’ята – міцне здоров’я, а базилік удачу. Наші предки вірили, що цей букет треба зібрати неодмінно своїми руками і це принесе в дім щастя.

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