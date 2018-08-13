Модні купальники 2018: у чому ходить Настя Каменських цього літа

Літо в самому розпалі, а ви все ще не підібрали для себе ідеальний купальник? Спокуслива і талановита суддя шоу «Х-Фактор» Настя Каменських любить ділиться у своєму Instagram фотографіями у купальниках, сміливо демонструючи свої форми. Давайте дізнаємося, які модні купальники 2018 обрала Настя Каменських для свого гардеробу цього літа. Можливо, ви вподобаєте якийсь варіант і для себе!

З кожним роком мода на зайву худорлявість йде. На зміну їй приходить усвідомлення того, що стежити за собою, займатися спортом, правильно харчуватися і вміло підкреслювати свої форми – це і є справжня краса. Чималу роль у популяризації цього привносять зірки, на яких рівняються молоді дівчата.

Кумир мільйонів підлітків, співачка і суддя шоу «Х-Фактор» Настя Каменських пропагує здоровий спосіб життя і сміливо демонструє свої апетитні форми у соцмережах. Давайте подивимося знімки, якими співачка ділилася зі своїми фолловерами і дізнаємося, які ж купальники на літо 2018 вона обрала для себе.

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 27 Июл 2018 в 5:27 PDT

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Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 6 Июл 2018 в 9:34 PDT

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 7 Апр 2018 в 12:40 PDT

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 6 Апр 2018 в 10:25 PDT

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 6 Апр 2018 в 2:33 PDT

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 3 Апр 2018 в 12:04 PDT

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