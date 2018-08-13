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Телеканал СТБ / Медовий, Яблучний і Горіховий Спас: дата святкування у 2018 році

Медовий, Яблучний і Горіховий Спас: дата святкування у 2018 році

Телеканал СТБ

Із приходом останнього літнього місяця усі християни очікують три великі релігійні свята Медовий, Яблучний і Горіховий Спас. Із ними пов’язано безліч не тільки православних, а й істинно українських обрядів та традицій. Дати, на які припадають ці свята, незмінні з року в рік. Першим відзначають Медовий Спас 14 серпня, потім Яблучний Спас 19 числа, а у кінці місяця Горіховий Спас, який заведено святкувати 29 серпня. Про те, як провести Медовий, Яблучний і Горіховий Спас розповіла дворазова переможниця «Битви екстрасенсів», експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси», спадкова провидиця Олена Курилова.

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Медовий (Маковий) Спас – 14 серпня

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Медовий Спас також називають Маковим, або ж Маковія (Маковій). Перший Спас також є Мокрим, або Спасом на воді. Заведено вшановувати воду, пекти пряники, пироги та млинці з медом та маком. Вважається, що за днем Першого Спаса судять про те, яким буде третій – Горіховий. Цього дня починається Успенський піст, який триває до 27 серпня. Це єдиний багатоденний православний піст на честь Богородиці та її Успіння. Також святкування Спаса пов’язані не лише з релігійними подіями, а й з сільськими польовими роботами. Вважається, що Медовий Спас знаменує початок збору врожаю.

У цей день Олена Курилова радить не тільки освятити мед, а й «піднажати» в його вживанні в їжу.

Яблучний (Яблуневий) Спас – 19 серпня

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Традиційно до святкування Яблучного Спаса починають готуватися за 2 тижні. У цей період не можна вживати яблука. Така заборона особливо стосується жінок, оскільки вважається, що в такому випадку вони приймають на себе гріх праматері Єви. Також не варто відганяти і вбивати комах. Якщо муха сіла на руку двічі – це провіщення успіху і благополуччя.

Існує повір’я, що в сам день Яблучного Спаса усі яблука мають особливі чудодійні властивості. Тому господині святять усі фрукти, готують різні страви з яблуками, роблять заготовки на зиму. Люди вірять, що бажання, загадане перед тим, як відкусити шматочок яблука, обов’язково збудеться.

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Ще однією традицією є передбачення, якими будуть майбутні осінь та зима. Сухий день обіцяє суху осінь, дощі в цей день провіщають дощову осінь, а ясне сонце говорить про сувору майбутню зиму.

«У цей день слід вживати яблука в будь-якому вигляді, а також варити яблучне варення та пекти з яблук пироги. При цьому потрібно говорити «Кого люблю, тому дарую яблучко з медком, бажаю жити довго і ладком», – розповідає Олена Курилова.

Також, ясновидиця радить розрізати яблуко на часточки, вмочити в мед і пригостити кожного з членів сім’ї. Яблучний Спас – той день, коли потрібно їсти яблука з медом і цілувати коханих у вуста.

Горіховий Спас – 29 серпня

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Третій Спас – Горіховий. Цього дня обов’язково потрібно піти до церкви, помолитися і освятити кошик з яблуками, виноградом, горіхами, медом і хлібом. Із давніх-давен у народі також вважалося, що гілки горіха в цей день мають особливу силу. Наприклад, банний віник, виготовлений із ліщини, здатний вилікувати людину від будь-яких хвороб.

На Горіховий Спас також припадає велике релігійне свято – Успіння Пресвятої Богородиці. Тому 29 серпня в церкві проводять святкову літургію.

На Горіховий Спас, який також називають хлібним, дворазова переможниця «Битви екстрасенсів» рекомендує готувати і їсти хліб, випікати пироги з зерна нового врожаю і, звичайно ж, використовувати для всього цього горіхи. Для дівчат-господарок, які не вміють пекти, не дружать з тістом, але дуже хочуть навчитися, Горіховий Спас – ідеальний для цього час!

«Горіховий Спас – найкращий час, щоб зайнятися цим. Беріться за куховарство! Дуже рекомендую медовий тортик зі сметанним кремом, посипаний горіхами. Рецептом моєї мами поділюся пізніше», – посіхаючись, додала Олена Курилова.

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