Євробачення-2019 в Ізраїлі може не відбутися: країна-переможець перебуває під загрозою вибування з конкурсу. Остаточне рішення стане відоме після 14 серпня. Отже, де ж проходитиме Євробачення-2019? Читайте подробиці в матеріалі.

Чому над країною-переможцем нависла загроза вибування з Євробачення-2019? Як виявилося, причин кілька. Перша полягає в банальній нестачі коштів на участь у конкурсі. Ізраїльський телерадіомовник KAN не може дозволити собі повноцінно профінансувати підготовку до заходу. Тому представникам країни висунули жорсткий ультиматум: якщо Ізраїль не знайде суму застави, то втратить право на проведення музичного конкурсу 2019 року.

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Друга причина ситуації, яка склалася, – звинувачення в плагіаті. Відома студія звукозапису Universal Music звинувачує Нетту Барзілай, яка, як ви пам’ятаєте, є переможницею Євробачення-2018, у нечесній участі в конкурсі. На думку студії, пісня «Тоу» – це очевидний плагіат на музичну композицію гурту The White Stripes «Seven Nation Army».

Де проходитиме Євробачення 2019 року, поки невідомо: точну інформацію повідомлять після 14 серпня.

Чи зможуть представники країни, незважаючи на всі перешкоди, організувати конкурс, покаже час. А поки побажаємо їм удачі та віри в те, що все налагодиться!

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