Міжнародний день молоді в багатьох країнах щорічно відзначають 12 серпня, щоб привернути увагу громадськості до проблем молодого покоління. Адже розвиток світу безпосередньо залежить від молодих людей, які його населяють. Яка ж історія Міжнародного дня молоді та як його відзначать зірки СТБ — читайте в матеріалі.

Міжнародний день молоді: історія святкування

Міжнародний день молоді був встановлений Генасамблеєю ООН майже 19 років тому — 17 грудня 1999 року. А вперше це свято свято відзначили 12 серпня 2000 року. Генсек ООН закликав світову громадськість визнати, що різні покоління залежать один від одного, а значить, і вирішувати свої проблеми вони повинні разом. Також він рекомендував інформувати молодь про існуючі складнощі у світі та варіанти їх вирішення.

У всьому світі в день молоді прийнято проводити заходи на певну тему. Так, у 2018 році — це «Безпечні майданчики для молоді». Вся справа в тому, що молодим людям необхідні безпечні місця для зборів, де вони зможуть реалізовувати себе та самовиражатися. Ці майданчики повинні забезпечити безпеку і зберегти гідність молоді.

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Як відзначать Міжнародний день молоді 2018 зірки СТБ

У ведучої програми «Вікна-новини» Юлії Янчар на цей день заплановано романтичну подорож з чоловіком: «Їдемо до Львова, де пройшли наші з чоловіком студентські роки».

Олена Алимова, актриса серіалу «Коли ми вдома» відпочивати в Міжнародний день молоді не збирається, робота перш за все: «Я на зйомках буду в цей день. Літо — сезон для зйомок!».

Ведуча нового проекту «Цієї миті рік потому» Даша Трегубова збирається в день молоді поєднати приємне з корисним — і попрацювати, і відпочити: «Я з ранку до вечора знімаюся в кіно. Але на природі! Тому влаштовуємо зі знімальною групою пікнік».

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