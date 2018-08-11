Сонячне затемнення – доволі рідкісне астрономічне явище, коли місяць повністю або частково закриває від нас сонце. У 2018 році сонячне затемнення припадає на 11 серпня. Які ритуали слід провести на сонячне затемнення 2018, розповів дворазовий переможець та суддя «Битви екстрасенсів», експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси», ясновидець та астролог Хаял Алекперов.

«Період сонячного затемнення має особливу енергетику, виступаючи свого роду каталізатором усіх життєвих процесів. Так, успіхи у професійній сфері можуть перерости в підвищення або новий проект, про який ви мріяли, а труднощі та перепони на шляху можуть наростати й ставати серйозною проблемою. У сфері здоров’я невеликі нездужання, на які ви не звертали уваги, можуть перерости у недугу, а дії, спрямовані на зміцнення організму, принесуть навіть більше результатів, ніж ви розраховували. І все залежить від того, чи зумієте ви скористатися енергетики сонця», – каже Хаял.

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Так, у період сонячного затемнення, яке, до речі, у 2018 році припадає на 11 серпня, можна провести кілька ритуалів, які допоможуть скорегувати свою долю, позбутися негативу і поліпшити свій фінансовий добробут.

«Для залучення фінансового достатку постарайтеся у день, коли настає сонячне затемнення, енергетично розлучитися з фінансовими труднощами – роздати борги, виплатити кредити – або подати милостиню нужденним. Цей енергетичний посил допоможе вам правильно розпоряджатися своїми коштами та надалі уникати грошових труднощів», – мовить ясновидець.

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Також у сонячне затемнення можна позбутися своїх фобій або шкідливих звичок: «Для цього до настання сонячного затемнення на червоній тканині або папері опишіть свої страхи або шкідливі звички. А у момент затемнення аркуш або тканину зі списком речей, які є баластом у вашому житті потрібно спалити, розвіявши попіл над якоюсь водоймою – рікою чи ставком».

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