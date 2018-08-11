PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
Телеканал СТБ / Що просити в Різдво Миколи Чудотворця

Що просити в Різдво Миколи Чудотворця

Телеканал СТБ

Сьогодні, 11 серпня 2018 року, православні відзначають Різдво Миколи Чудотворця. Про що просять святого в цей день, ви знайдете в нашому матеріалі. Микола Чудотворець, або Святитель Микола Мирлікійський – один із найшанованіших святих у православ’ї. Святому моляться в абсолютно різних життєвих ситуаціях, і, кажуть, Чудотворець незабаром відгукується на молитви вірян.

Ще на тему: Молитва, замовляння від пристріту та чаклунства від Олени Курилової

Є три дні, присвячених святому Миколаю. 11 серпня відзначають Різдво святого. 19 грудня – це день смерті святого Миколая, його також називають «Зимовий Миколай». 22 травня відзначається «Микола Літній» – день, коли мощі святителя перенесли в італійське місто Барі.

Чому молитви Миколі Чудотворцю дієві?

За життя Микола Чудотворець був глибоко віруючою людиною, і його молитви Богу були настільки щирими, що Господь ніколи не залишав їх без відповіді. Після своєї смерті Микола об’єднався з Богом, що лише посилило їхній зв’язок. Саме тому, коли ми звертаємось до Миколи Чудотворця, наші молитви чує Бог.

Микола Чудотворець допомагає морякам і мандрівникам

З давніх часів він вважається покровителем мандрівників, а особливо моряків. А все через випадок, описаний в його житії. Під час своєї морської подорожі в Олександрію на навчання на кораблі сталася трагедія – один із матросів зірвався з вежі й загинув. Микола став молитися про нього, і раптом Господь Бог зробив диво – матрос воскрес. Є також історія, як святитель Микола силою молитви втихомирив бурю, яка ледь не потопила корабель, на якому плив Микола Чудотворець.

Але молитися Миколі Чудотворцю варто не тільки морякам – перед подорожжю обов’язково потрібно звернутися до святого і попросити вдалу поїздку.

Миколі Чудотворцю моляться про заміжжя дочок

У житії святого є історія: одного разу він таємно підкинув біднякові з трьома дочками на виданні мішечок із золотом. І тільки завдяки цьому батько зміг врятувати своїх дочок від блуду й видати заміж.

Ще на тему: Передбачення на 2018 рік від екстрасенса Хаяла Алекперова

На згадку про цей вчинок Миколі Чудотворцю донині моляться, аби знайти сімейне щастя.

З проханням вийти заміж звернутися до святого може не тільки незаміжня дівчина, а також її близькі родичі, наприклад мати. Адже хто, як не батьки, щиро попросять для своєї дочки чесного, розумного, доброго і люблячого чоловіка.

Миколі Чудотворцю моляться про допомогу в життєвих ситуаціях

Микола Чудотворець серед православних християн вважається найшанованішим святим. Молитви до нього ніколи не залишаються без відповіді. Саме тому його часто просять про здоров’я та зцілення. Звертаються до святого і коли не можуть впоратися з проблемами на роботі, сварками з колективом або ж начальством.

Як правильно молитися Миколі Чудотворцю

Звернення до святого може допомогти вам налагодити справи, позбутися від хвороб, невдач і принести у ваше життя щастя і гармонію. Однак, важливо пам’ятати: одного прохання недостатньо. До молитви потрібно поставитися правильно, сконцентруватися на ній, очистити свої думки і говорити з чистою душею.

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати