Стало відомо, коли стартує улюблений мільйонами українок проект «Все буде добре»! Новий сезон проекту з єдиною ведучою Надією Матвєєвою повернеться на екрани на початку осені. Читайте, коли «Все буде добре» вийде на телеканалі СТБ, в нашому матеріалі.

Більше по темі: Коли Хата на тата 7 сезон? Дата виходу проекту в 2018 році

Дата старту осіннього сезону «Все буде добре» 2018 вже відома – це 10 вересня. Проект виходитиме з понеділка по четвер о 16:00.

Як ми вже розповідали, в новому сезоні у проекту буде тільки одна ведуча – улюблениця глядачів Надя Матвєєва.

Більше на тему: Надія Матвєєва знову стане єдиною господинею студії «Все буде добре»

Також трохи зміниться формат програми. Він стане більш практичним, зосередженим на вирішенні проблем простих людей. До студії приходитимуть люди, які незадоволені своїми стосунками, стикаються з побутовими проблемами або просто хочуть навчитися смачно готувати. Надя та експерти проекту з різних сфер допомагатимуть гостям програми розбиратися з труднощами.

У кожному випуску буде кілька рубрик, в тому числі улюблена кулінарна. Також стане більше власних розслідувань проекту і з’являться новини зі світу шоу-бізнесу.

Більше на тему: «Все буде добре»: чим відрізнятиметься осінній формат 2018

«Наша мета – допомогти простими, ефективними порадами поліпшити життя жінки та її близьких. Глядачеві ми хочемо донести, що немає безвихідних ситуацій, допомогти повернути віру в себе, налагодити стосунки з близькими, убезпечити від неякісних продуктів або послуг. Наша команда експертів, яких збирає Надя, допомагає розібратися і вирішити ситуації, які хвилюють глядачів і з якими вони до нас звертаються», – розповіла керівник проекту Олександра Князєва.

Дивіться новий сезон «Все буде добре» з Надією Матвєєвою з 10 вересня!

Більше на тему: Чому не показує СТБ? Україна відмовляється від аналогового телебачення

Читайте більше цікавих новин у Viber Все буде добре.