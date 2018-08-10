11 серпня жителі Землі побачать ще одне астрономічне явище цього літа – часткове сонячне затемнення. Воно стане останнім в «параді затемнень» нинішнього року. Коли і де можна спостерігати сонячне затемнення – дізнайтеся в нашому матеріалі. Крім того, про те, як сонячне затемнення може позначитися на людському здоров’ї, чого ні в якому разі не можна робити під час цього астрономічного явища, а також як захистити себе від його негативного впливу – розповіли учасниця 18 сезону «Битви екстрасенсів» шаманка Сейраш і психолог-консультант медичного проекту «Я соромлюсь свого тіла» Ірина Чуєва.

Протягом року з нашої планети можна спостерігати від 2 до 5 сонячних затемнень, а відсоток того, наскільки Сонце буде закрите Місяцем безпосередньо залежить від місцезнаходження спостерігача на Землі. Наприклад, 15 лютого затемнення можна було побачити в деяких частинах Антарктиди, Атлантичного океану і на півдні Південної Америки. Друге затемнення, 13 липня, можна було спостерігати в океані десь між Австралією і Антарктидою!

11 серпня 2018 року земляни зможуть спостерігати вже третє і останнє сонячне затемнення 2018 року. Побачити його в реальному часі зможуть жителі Північної півкулі: Монголії, Казахстану та північно-східної частини Китаю, а також країн Скандинавії, Естонії, Латвії, Гренландії, північно-східної частини Росії та північній частини Канади. Однак, на щастя чи на жаль, це астрономічне явище не буде видно на території України.

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Якщо вам таки пощастить побувати на території країн, де затемнення буде видно, обов’язково цим скористайтеся. До слова, за попередніми оцінками вчених явище почнеться 11 серпня о 11:02 за київським часом і триватиме до 14:30.

Як сонячне затемнення впливає на самопочуття

Щоб максимально точно зрозуміти, як сонячне затемнення може позначитися на людському організмі, ми розпитали фахівців з двох абсолютно різних сфер – медицини і екстрасенсорики.

Так, за словами психолога-консультанта проекту «Я соромлюсь свого тіла» Ірини Чуєвої, зміни самопочуття можуть відчувати всі метеозалежні люди. У цей період значно підвищується емоційне збудження. Більш значне погіршення стану можуть відчувати люди з захворюваннями серцево-судинної та нервової систем.

Сейраш, учасниця 18 сезону «Битви екстрасенсів», в свою чергу вважає, що сонячне затемнення більшою мірою впливає не стільки на фізичний, як на психологічний стан.

«У цей період людину можуть відвідувати воістину деструктивні думки! Люди з психічними розладами обов’язково відчують погіршення стану», – поділилася шаманка.

Що не можна робити при сонячному затемненні

У той час як Ірина Чуєва поділилася виключно медичними порадами: не дивитися на затемнення без окулярів і не допускати перевантажень нервової системи, ясновидиця Сейраш порекомендувала не накручувати себе і відкинути будь-які негативні думки:

«Найбільш розсудливим рішенням під час сонячного затемнення буде заняття якою-небудь справою. Проведіть час з сім’єю, з друзями, зробіть щось корисне, інакше… почуття тривоги буде наростати постійно. Під час цього астрономічного явища я не раджу приймати важливих рішень, адже швидше за все сприйняття ситуації буде спотворено».

А для того, щоб уберегтися від негативного впливу сонячного затемнення, психолог-консультант проекту «Я соромлюсь свого тіла» радить дотримуватися здорового способу життя, висипатися, приймати контрастний душ, і, звичайно ж, мислити позитивно!

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