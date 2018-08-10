Прем’єра нових випусків «Слідство ведуть екстрасенси» вже не за горами! Три вересневих неділі екстрасенси шукатимуть винних у тяжких злочинах і боротися за справедливість. Початок програми, як і раніше, буде о 19:00. Більше подробиць читайте в матеріалі.

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Напередодні 19 сезону «Битви екстрасенсів» Творче об’єднання Юлії Федець підготувало прем’єрні випуски проекту «Слідство ведуть екстрасенси». Три неділі поспіль — 16, 23 і 30 вересня — глядачі спостерігатимуть, як розгортаються події в заплутаних містичних історіях.

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Екстрасенсів чекає розслідування приголомшливого вбивства 15-річної дівчини на Харківщині, а також пошук винного у смерті дівчинки Діани на Львівщині. Ще одна історія поки лишається у таємниці. Чи вдасться експертам проекту відновити справедливість?

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Не пропустіть прем’єрні випуски «Слідство ведуть екстрасенси» 16, 23 і 30 вересня о 19:00 на телеканалі СТБ!

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