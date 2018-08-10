Місячний календар стрижок на серпень 2018 підкаже вам, які дні сприятливі для зміни зачіски. Якщо хочете домогтися максимального результату, обов’язково врахуйте фазу Місяця в обраний день. Більше подробиць у матеріалі.

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Волосся відповідає за нашу життєву силу й енергію. Тому зміна зачіски в неправильний день загрожує неприємними наслідками та викинутими на вітер грошима.

Хочете відвідати перукаря з користю та задоволенням? Тоді плануйте візит до майстра відповідно до місячного календаря.

Сприятливі дні для стрижки у серпні

Якщо хочете максимально надовго зберегти форму стрижки та довжину волосся, вибирайте дні в період фази спаду Місяця. Якщо ж вам хочеться швидше відростити волосся, орієнтуйтеся на фазу росту Місяця.

Місячний календар стрижок на серпень — найсприятливіші дні: 4, 12, 13, 15, 21, 22, 23, 25.

Місячний календар стрижок на серпень — несприятливі дні для стрижки: 19, 26.

Даний календар також буде корисним для планування процедур по догляду за волоссям. У несприятливі дні вони не матимуть жодного ефекту.

Ведуча нового проекту телеканалу СТБ «Цієї миті рік потому» Даша Трегубова розповіла, як доглядає за своїми локонами в домашніх умовах. Читайте корисні поради від зірки:

«Я дуже трепетно ставлюся до свого волосся, тому що за роки роботи в кадрі воно досить сильно постраждало. Тому догляд за локонами — невіддільна частина турботи про себе. Я користуюся шампунями без sls, парабенів і силіконів — тоді волосся росте швидше й почуває себе краще.

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Іноді роблю вдома ко-вошінг — миття голови без шампуню. Для шевелюри це чудовий шанс відпочити від агресивних засобів. Обожнюю домашнє кератинування. Воно не має нічого спільного з салонної процедури випрямляння. Це кератин, який як маска наноситься на волосся, після чого локони стають пружними та живими.

Коли дозволяє час, роблю маски з олій: наприклад, олію чорного кмину наношу на корені, а кокосову або будь-яку іншу — по всій довжині волосся».

Скористайтеся нашим місячним календарем стрижок на серпень 2018 року, і ваше волосся завжди буде здоровим, сильним, красивим!

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