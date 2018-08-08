Куди піти на вихідних 11–12 серпня 2018 року

PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
Телеканал СТБ / Куди піти на вихідних 11–12 серпня 2018 року

Куди піти на вихідних 11–12 серпня 2018 року

Телеканал СТБ

Вихідні – час, коли треба розслаблятися і робити те, що приносить тобі радість. Тоді чому б не дослухатися рекомендацій ведучої «Цієї миті рік тому» Даші Трегубової та не влаштувати собі найкращий вік-енд! Афіша заходів у Києві на вихідні 11–12 серпня, яка допоможе вам вибрати захід до душі, – в нашому матеріалі.

авгвыхи11 12

Best of jazz

iStock-843074264

11 серпня, 19:0020:45

ЦУМ, Хрещатик, 38/2

Вартість: 400 грн

У прекрасний літній суботній вечір для вас на «найцентральнішому» даху столиці гратиме квартет Руслана Єгорова. На заході гостей пригощатимуть смачними коктейлями. Ви потрапите в атмосферу романтики і безтурботності. Дивовижний професійний вокал і компанія поціновувачів прекрасного змусять вас повернутися сюди ще не один раз.

Більше на тему: День Незалежності України: історія свята

Великі знижки, «Всі свої»

iStock-683740686

1112 серпня, 10:0021:00

Десятинна, 12

Вхід вільний

Улітку особливо хочеться щодня змінювати вбрання і хвалитися наліво і направо красивими обновками. І у нас для вас хороша новина: у «Всі свої» намічається розпродаж. Поспішайте вибрати наймодніші речі, щоб останні дні літа і восени радувати себе стильними образами. Для вашої зручності організатори розмістили магазини з різними знижками на різних поверхах. Також усіх гостей чекатимуть фудкорти зі смачними стравами.

Вечорниці мистецтва ІІ

iStock-909106260

12 серпня, 17:0019:30

MediaHub, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6

Вартість: 50 грн

Провести час, слухаючи гарні вірші Анни Сєдих під мелодійні мотиви гітари і бандури, і при цьому допомогти бездомним тваринам. Ось він, вечір, який принесе кожній людині море позитивних емоцій і ще більше добра у світ! Усі гроші, виручені на вечорницях, підуть на підтримку благодійної організації Кото-Ярмарок.

Більше на тему: Всесвітній день котів: фото котів зірок СТБ

Воркшоп «Розвиток креативного мислення. Людина та її блокнот»

iStock-847069454

12 серпня, 12:0017:00

Воздвиженська, 34а

Вартість: 600 грн

Зараз не лише дуже модно, а й дуже корисно бути креативною та ідейною людиною. А якщо ми вам скажемо, що цього можна навчитися? У 21 столітті є професіонали, які не тільки сильні в цій справі, а й з успіхом діляться своїм досвідом з іншими. Ви дізнаєтеся, як конспектувати тільки основні думки, як розвинути креативність і багато іншого.

Короткометражки від «Фестивалю рівності»

iStock-918113980

12 серпня, 18:0021:00

Межигірська, 23/22

Вхід вільний

«Арт Поділ» представляє збірку короткометражних фільмів, у яких розкриваються теми дискримінації, сексуальності, гендеру – все те, що останнім часом активно обговорюється соціумом. У кожній кінострічці ви побачите різні історії та точки зору. Все це допоможе гостям заходу по-новому подивитися на проблему і, можливо, почати щось робити. Крім того, красива режисура і динамічні сюжети також прикрасять ваш вечір.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати