Куди піти на вихідних 11–12 серпня 2018 року

Вихідні – час, коли треба розслаблятися і робити те, що приносить тобі радість. Тоді чому б не дослухатися рекомендацій ведучої «Цієї миті рік тому» Даші Трегубової та не влаштувати собі найкращий вік-енд! Афіша заходів у Києві на вихідні 11–12 серпня, яка допоможе вам вибрати захід до душі, – в нашому матеріалі.

Best of jazz

11 серпня, 19:00–20:45

ЦУМ, Хрещатик, 38/2

Вартість: 400 грн

У прекрасний літній суботній вечір для вас на «найцентральнішому» даху столиці гратиме квартет Руслана Єгорова. На заході гостей пригощатимуть смачними коктейлями. Ви потрапите в атмосферу романтики і безтурботності. Дивовижний професійний вокал і компанія поціновувачів прекрасного змусять вас повернутися сюди ще не один раз.

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Великі знижки, «Всі свої»

11–12 серпня, 10:00–21:00

Десятинна, 12

Вхід вільний

Улітку особливо хочеться щодня змінювати вбрання і хвалитися наліво і направо красивими обновками. І у нас для вас хороша новина: у «Всі свої» намічається розпродаж. Поспішайте вибрати наймодніші речі, щоб останні дні літа і восени радувати себе стильними образами. Для вашої зручності організатори розмістили магазини з різними знижками на різних поверхах. Також усіх гостей чекатимуть фудкорти зі смачними стравами.

Вечорниці мистецтва ІІ

12 серпня, 17:00–19:30

MediaHub, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6

Вартість: 50 грн

Провести час, слухаючи гарні вірші Анни Сєдих під мелодійні мотиви гітари і бандури, і при цьому допомогти бездомним тваринам. Ось він, вечір, який принесе кожній людині море позитивних емоцій і ще більше добра у світ! Усі гроші, виручені на вечорницях, підуть на підтримку благодійної організації Кото-Ярмарок.

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Воркшоп «Розвиток креативного мислення. Людина та її блокнот»

12 серпня, 12:00–17:00

Воздвиженська, 34а

Вартість: 600 грн

Зараз не лише дуже модно, а й дуже корисно бути креативною та ідейною людиною. А якщо ми вам скажемо, що цього можна навчитися? У 21 столітті є професіонали, які не тільки сильні в цій справі, а й з успіхом діляться своїм досвідом з іншими. Ви дізнаєтеся, як конспектувати тільки основні думки, як розвинути креативність і багато іншого.

Короткометражки від «Фестивалю рівності»

12 серпня, 18:00–21:00

Межигірська, 23/22

Вхід вільний

«Арт Поділ» представляє збірку короткометражних фільмів, у яких розкриваються теми дискримінації, сексуальності, гендеру – все те, що останнім часом активно обговорюється соціумом. У кожній кінострічці ви побачите різні історії та точки зору. Все це допоможе гостям заходу по-новому подивитися на проблему і, можливо, почати щось робити. Крім того, красива режисура і динамічні сюжети також прикрасять ваш вечір.

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