Коли День Незалежності України в 2018 році? Відповідь на це питання дуже часто шукають в інтернеті. Однак все дуже просто, адже дата святкування постійна – День Незалежності України щороку відзначається 24 серпня. 2018 року свято припадає на п’ятницю, тому на українців чекає додатковий вихідний. Про історію свята, а також про те, як збираються провести цей день обличчя телеканалу СТБ, – в матеріалі.

Історія свята День Незалежності України

Вперше День Незалежності України відзначили 16 липня 1991 року – в річницю прийняття Декларації про державний суверенітет України Верховною Радою УРСР. У постанові «Про День проголошення незалежності України» було зазначено:

«З огляду на волю українського народу та його одвічне прагнення до незалежності, підтверджуючи історичну вагомість прийняття Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє: Вважати день 16 липня Днем проголошення незалежності України і щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято України».

Однак пізніше виникла потреба перенести дату на 24 серпня 1991 року. Саме цього дня Верховна Рада Української РСР прийняла «Акт проголошення незалежності України». Потім він був підтверджений на всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року і змінив історію країни назавжди. Відтоді Україна була проголошена незалежною і суверенною державою.

2018 року нашій країні виповниться 27 років. На честь свята в Києві пройде парад військ, а у великих містах України заплановано різні урочистості. Традиційно цей день буде вихідним по всій країні.

Як проведуть День Незалежності України обличчя телеканалу СТБ

Ведуча проекту «Я соромлюсь свого тіла», акушер-гінеколог Людмила Шупенюк, розповіла, що у неї в родині є особливі традиції святкування Дня Незалежності.

«Для нашої родини це свято особливе тому, що 26 серпня, всього через 2 дні після головного свята України – день народження моєї мами. Так склалося, що щороку ми влаштовуємо собі міні-відпустку і святкуємо всі три дні, починаючи саме з Дня Незалежності. Щороку ми намагаємося всією сім’єю – і внуки, і діти, і, по можливості, інші родичі – виїжджати нашим величезним сімейством в якісь цікаві місця на території України», – розповідає Людмила Шупенюк.

Винятком не стане і День Незалежності 2018 року. Крім того, ведуча «Я соромлюсь свого тіла» поділилася ще однією причиною, чому для їхньої сім’ї цей день особливий:

«Ми вже навіть визначилися з місцем! Цього року ми будемо відпочивати під Одесою, де відсвяткуємо і день народження нашої країни, і, звичайно ж, день народження нашої мами. Для нас це свято особливе ще й тому, що мій тато разом з Левком Лук’яненком брав участь в написанні акту про незалежність. Він один зі співавторів! Для нас цей день має особливе значення».

Колега Людмили за проектом «Я соромлюсь свого тіла», ортопед-травматолог Валерій Ославський, також планує провести цей день в оточенні рідних.

«Хочу провести День Незалежності із сім’єю. Ми традиційно виходимо на денну прогулянку з відвідуванням атракціонів. А ввечері всі разом готуємо сімейну вечерю».

А ось ведуча нового сезону проекту «Зважені та щасливі» Мирослава Ульяніна навіть у свята не може без спорту.

«На День Незалежності я планую взяти участь у київському «Забігу у вишиванках», який вже традиційно проводиться протягом декількох років. А організовує його мій знайомий тренер Саша Кузін, завдяки якому я двічі пробігла напівмарафон. Цей забіг проводиться в різних містах України одночасно, тож долучайтесь і ви»!

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