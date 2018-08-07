Місячний календар дозволяє визначити, як впливає на людей Місяць. Ось уже кілька тисячоліть людство намагається зрозуміти таємниці місячного впливу на наше життя та застосувати отримані знання на практиці. З давніх часів астрологи спостерігали за рухом Місяця навколо Землі та за тим, як це позначається на людях. Двічі переможець «Битви екстрасенсів», експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси» та астролог Хаял Алекперов склав місячний календар на серпень 2018 року, в якому вказані вдалі періоди для тих чи інших справ та починань.

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Отже, в місячному календарі вдалих днів молодик настане 11 серпня. Це саме той час, коли Місяць ще не з’явився: в цей період можна сміливо робити кардинальні кроки в плані життєвих змін. Наприклад, змінити роботу, спланувати переїзд або розірвати відносини з людьми, які, крім негативу у вашому житті, нічого не приносять.

Період зростаючого Місяця в серпні припадає на 12-25 серпня. На цей час варто запланувати справи, від яких ви очікуєте приросту, розвитку та накопичення. Наприклад, якщо обстригти волосся, воно швидше відросте, стане міцнішим та сильним. Якщо ви хочете зібрати та відкласти ту чи іншу суму грошей або покласти свої фінанси в банк під відсоток, для першого кроку в цьому починанні варто також обрати зростаючий Місяць. Підписання угод та договорів, від яких ви розраховуєте отримати дохід, теж краще планувати на цей період.

За місячним календарем 2018 повний Місяць настає 25 серпня. У цей час Місяць з’являється на небосхилі у всій своїй красі та нагадує коло. Це період максимального накопичення енергії, коли можна розраховувати на прихід натхнення. Саме час зосередитися та обдумати нові плани, ідеї. Представникам творчих професій та всім, кому потрібно з креативом підійти до вирішення завдань, у повний Місяць варто максимально прислухатися до себе і своєї інтуїції – у вас можуть виникнути абсолютно нестандартні, цікаві ідеї. В цей період варто бути максимально стриманими в плані особистих відносин: емоції можуть бити через край, а це загрожує конфліктами і сварками.

Період спадаючого Місяця припадає на 1-10 серпня та 27-31 серпня. Ця фаза місячного циклу приносить людині енергетичне очищення. У цей час найкраще займатися самопізнанням і внутрішнім розвитком. Також відмовтеся від речей, які складають баласт у вашому житті. Наприклад, відмовтеся від шкідливих звичок або ж займіться генеральним прибиранням, винесіть з дому все зайве. Спадаючий Місяць – відповідний період для очищення організму, коли можна, скажімо, сісти на дієту. Результати ваших дій не змусять на себе чекати.

Сприятливі дні: 2, 7, 15, 21, 31 августа.

Несприятливі дні: 4, 11, 18, 26 августа.

Було помічено, що рух Місяця по небосхилу складає певний цикл. Із цього циклу люди придумали спосіб обчислення днів у році – місячний календар. Так, проміжок часу між двома сходами Місяця на небосхил – це місячний день або місячна доба. А 29 або 30 місячних діб складають місячний місяць. Протягом цього часу Місяць проходить такі основні фази: молодик (коли Місяця на небі ще не видно), зростаючий Місяць, повний Місяць (коли Місяць на небі круглий) та спадаючий Місяць.

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Кожна фаза Місяця має свій вплив на нашу Землю, і, відповідно, на все живе. Тому наші пращури підстроювали своє життя під місячні фази, щоб знайти гармонію зі Всесвітом. Вони обирали найбільш оптимальний час для посіву врожаю, для укладання угод та навіть для процедур, які стосуються особистої гігієни. Згодом місячний календар застарів, і тепер ми вимірюємо час за сонячним календарем. Але все-таки прив’язка життя до місячних циклів незаперечна, і, напевно, кожному з нас доводилося відчувати на собі місячний вплив, наприклад, безсоння при повному Місяці. А багато людей, перед тим як спланувати свої побутові справи, орієнтуються на місячний календар.

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