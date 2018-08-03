Любовний гороскоп на серпень 2018 розповість вам чого остерігатися в стосунках і на що звернути увагу. Кому із знаків Зодіаку варто бути відкритим для нових романтичних пригод, а кому побоюватися раптових зв’язків розповіла переможниця 15 сезону «Битви екстрасенсів», таролог Яна Пасинкова.

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Овен

«Що посієш, те й пожнеш» – під таким девізом пройде весь серпень у сфері особистих відносин для Овнів. Місяць відплати, іншими словами, ви отримаєте стільки любові й уваги, скільки віддавали його своїм близьким і коханим.

Щедро обдаровані будуть ті, хто щиро віддавався стосункам, і покарання у вигляді ревнощів, сімейних розборок наздожене холодних і неуважних Овнів. Порада: покваптеся проявити любов до свого оточення.

Телець

У серпні кожен представник цього сузір’я зіткнеться з неминучістю прощання із стосунками, що віджили себе. Знайдіть у собі сили та хоробрість об’єктивно подивитися на те, як виглядає ваше особисте життя зараз і усвідомити, що ця картинка ніяк не клеїться із вашими бажаннями. Змінюйте себе або змінюйте обставини навколо себе. Будь-які нові стосунки допоможуть вам як мінімум піти від зруйнованих старих, а як максимум знайти своє кохання.

Близнюки

Проявляти кохання і турботу в серпні Близнюкам варто не тільки у коханні, а й у батьківських та навіть в ділових стосунках.

Божевільне прагнення бути корисними і можливість щедро обдарувати своїх близьких посприяє Близнюкам у сфері фінансів. Простіше кажучи, чим більше ви проявляєте кохання, тим більше грошей зароблятимете. Також проявляйте почуття більше за допомогою матеріальної сфери. Наприклад, приємними подарунками.

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Рак

Хазяйновиті Раки вже кілька місяців переживають стрес у любовних справах. Душа вимагає оновлень і новизни! Це не означає, що потрібно міняти другу половинку або судорожно шукати нову пасію. Спробуйте внести щось нове на побутовому рівні. Наприклад, надайте романтики домашній обстановці, влаштуйте романтичну вечерю. Поспілкуйтеся по душах.

Одиноким Ракам, карти радять прибрати з дому усе речі, які нагадують минулі стосунки. Девіз для цього знака Зодіаку на серпень – «Старе йде, нове приходить!»

Лев

Леви занадто багато уваги, тепла і ласки в цей період будуть віддавати своєму оточенню – друзям по духу або по роботі. А ось на істинно близьких людей часу і сил буде залишатися мало – звідси образи і непорозуміння. Не допустіть, щоб кохані люди страждали. Спробуйте рівномірно розподілити свою увагу між сім’єю і оточенням. Тоді усі залишаться задоволені!

Діви

Настав час для активних дій та рішень з вашого боку. Якщо ви вже у парі, доведіть своєму партнерові серйозність та щирість ваших намірів, тільки не словами, а конкретними діями! Одиноким Дівам вже давно є перед ким відкритися і зізнатися у своїх почуттях! Цей момент настав, не пропустіть свій шанс. Вас почують і це буде взаємно!

Терези

Представники цього знака традиційно на роздоріжжі – чи то піддатися почуттям, чи то голосу розуму. Карти дають вам підказку – будь-яке рішення пов’язане з особистими любовними стосунками варто приймати відштовхуючись лише від здорового глузду і власної вигоди! Навчіться не тільки віддавати, а й отримувати за це взамін. Ваші потенційні або вже існуючі партнери також можуть зажадати від вас визначеності. Не ходіть навкруги і оголосіть близьким про свої плани.

Скорпіон

Деякі представники цього знаку вже давно визначилися у сфері кохання та почуттів. Тут у вас повна стабільність і взаєморозуміння. Але незважаючи на це не забувайте радувати коханих приємними сюрпризами або дрібницями. Це гарантує вам не тільки надійні, але і повні яскравих вражень стосунки.

Стрілець

Стара мудра приказка, що шлях до серця лежить через шлунок і навпаки, буде вам напуттям цього місяця. Карти показують, що Стрільці, а також їхні обранці будуть потребувати приземлений прояв своїх почуттів. Оточіть своїх близьких турботою і увагою, смачно їх годуєте, даруєте практичні подарунки або втілюйте їхні мрії у реальність.

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Козеріг

Незалежно від сімейного статусу останній місяць літа буде сповнений спокус і спокус. Сімейним Козерогам доведеться придушувати ці почуття і показувати вірність своїй другій половинці. Одиноким Козерогам можна пуститися у всі тяжкі при цьому не порушуючи спокою рідних чи сусідів. Іншими словами, голосно музику не включати і сильно ліжком не скрипіти.

Водолій

Нехай обставини поки нестабільні, нехай немає впевненості у завтрашньому дні, Водолії – знайте, у вашому серці живе кохання!

Волелюбний знак цього місяця буде як ніколи впевнений у своїх почуттях. Показуйте і проявляйте їх і з часом у вас з’явиться можливість повністю розчинитися в своєму партнері.

Риби

Майже всім представникам цього знаку, буде здаватися, що їхні почуття не цінують або їхнє кохання нав’язливе і безмовне.

Карти не гарантують абсолютну взаємність, але абсолютно точно показують, що усі Риби будуть подвійно шкодувати про те, що не скажуть про свої почуття. Простіше кажучи, не будучи впевненими, що вас кохають, не замислюючись кажіть і показуйте свої емоції! Тільки так ви зрозумієте, як насправді до вас ставляться близькі.

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