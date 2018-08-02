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Телеканал СТБ / Музичний продюсер «Х-фактор»-9 Вадим Лисиця відзначає день народження

Музичний продюсер «Х-фактор»-9 Вадим Лисиця відзначає день народження

Телеканал СТБ

Сьогодні, 2 серпня, Вадим Лисиця, новий музичний продюсер талант-шоу «Х-фактор», відзначає 43-й день народження. Редакція сайту СТБ від щирого серця вітає його зі святом і бажає натхнення і успіхів у всіх починаннях.

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У Вадима Лисиці, музичного продюсера кращого вокального шоу країни «Х-фактор»-9, 2 серпня день народження. Сьогодні цій талановитій людині виповнилося 43 роки.

Бажаємо Вадиму Лисиці у 9 сезоні «Х-фактор» відкрити багато нових і унікальних талантів і реалізувати всі свої творчі задумки.

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Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Вадим Лисиця стане новим музичним продюсером «Х-фактор»:

«Я давно спостерігаю за «Х-фактором», оскільки постійно відстежую появу нових артистів в українському шоу-бізнесі. Ми зі співачкою ALYOSHA їздили на зйомки прямого ефіру, де вона виступала в дуеті з групою DETACH. Мене вразило те, наскільки все професійно, захоплююче і красиво. І коли в кінці минулого року Олена Романенко запропонувала мені подумати над тим, щоб стати музичним продюсером цього шоу, мені стало цікаво».

Старт 9 сезону улюбленого талант-шоу «Х-фактор» вже оголошений. Це 1 вересня! Так що вже зовсім скоро ви зможете насолодитися новими талантами і працею Вадима Лисиці з майбутніми зірками.

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