StarLightAcademy організовує перший в Україні майстер-клас відомого американського сценариста, драматурга, продюсера та режисера Ніла Ландау. 22 вересня в Києві він розповість про всієї таємниці сценарного мистецтва в рамках теми «Основи написання сценаріїв на ТБ в епоху цифрових технологій».

Відомий сценарист і драматург, скрипт-консультант найбільших голлівудських та європейських кінокомпаній Ніл Ландау поділиться своїми знаннями і навичками на тему “Основи написання сценаріїв на ТБ в епоху цифрових технологій».

Під час майстер-класу слухачі отримають детальний огляд сучасного телевізійного ринку для сценаристів і авторів. Акцент буде зроблений на нові структури і формати, створені в зв’язку з вимогами революції цифрового телебачення.

Ніл розкриє секрети успішності популярних серіалів останніх років, серед яких «Картковий будинок» (House of Cards), «Гра престолів» (Game of Thrones), «Пуститися берега» (Breaking Bad), «Розповідь служниці» (The Handmaid’s Tale) , «Світ Дикого заходу» (Westworld), «Надприродне» (UnREAL), «Фарго» (Fargo), «Справжній детектив» (True Detective, season 1), «Теорія великого вибуху» (Big Bang Theory), «Велика маленька брехня» (Big Little Lies), «Чорне дзеркало» (Black Mirror) та інші.

На майстер-класі Ніл Ландау докладно поговорить зі слухачами на теми: «Як спіймати глядача на гачок: тизер і холодний вхід», «Розвиток персонажа, аналіз сцен і підтекст», «Діалоги», «Мистецтво пітчингу», «Як увірватися до телебізнесу» і т.д..

Він розповість про фішки і франшизи комедійних серіалів і драм, пілотні серії, точки входу для серіалу, арки персонажів, роботу сценарних кімнат, біт-листи для телесеріалу, створення та правки аутлайнів телесеріалу, оформлення сценаріїв для різних платформ, жанрів і структур, біблію і міні-біблію серіалу та роботу над зворотнім зв’язком від студії.

Найбільш корисний і пізнавальний майстер-клас буде для сценаристів, продюсерів, режисерів, редакторів і операторів.

Унікальний майстер-клас Нілу Ландау організований StarLightAcademу, яка дає можливість співробітникам групи StarLightMedia прослухати триденний курс безкоштовно.

Для всіх інших колег, що мають відношення до виробництва серіалів і телепродукту, майстер-клас триватиме один день – 22 вересня. Стати слухачем майстер-класу просто – достатньо придбати квитки на сайті concert.ua.

Початок о 10:00 у концертному клубі Bel étage (вул. Шота Руставелі, 16а).

Ніл Ландау – іменитий сценарист і шоураннер, викладач престижного курсу навчання сценаристів в Школі телебачення, кіно і цифрових ЗМІ в Каліфорнійському Університеті Лос-Анджелеса (UCLA) і Університеті кінематографічних мистецтв Південної Каліфорнії (USC). Також Ландау відомий як скрипт-консультант найвищого класу. Він працював зі сценаріями американських блокбастерів «Парк Юрського періоду», «Людина-павук», «Поганий вплив», «Смерть їй до лиця», «Шлях Карліто», був сценаристом популярних американських серіалів «Молоді і Зухвалі», «Мелроуз Плейс» , «Факультет», популярної кінокомедії «Не говори мамі, що няня померла» та інших. У 2012 році з успіхом пройшов його мультиплікаційний фільм «Тед Джонс і Загублене місто», який отримав премію «Гойя» за кращий адаптований сценарій.

