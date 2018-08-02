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Історія свята День Іллі

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2 серпня 2018 відзначають День Іллі – свято, присвячене одному з найзнаменитіших пророків – святому Іллі. Це православне свято, яке шанують у всьому світі. Історію свята День Іллі розповів переможець 18 сезону «Битви екстрасенсів» Каїн Крамер.

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У 9 столітті до нашої ери в місті іудеїв Фісви народився хлопчик Ілля. Всю юність він провів у пустелі, строго постився та молився. Після цього Ілля був покликаний Богом повернутися в своє місто, аби напоумити одного з царів, який змушував єврейський народ поклонятися не тому Богу. А якщо цар не послухається і не повірить, то його землям загрожує голод і посуха.

В ті часи Ізраїлем правив цар Ахав і там поклонялися богу Баалу. Іллі-пророку доводилося доводити своїми чудесами існування істинного Бога. У Старому Завіті описано сюжети, як Ілля воскресив дитину, викликав дощ і вогонь, що сходить з небес. Ахав не послухався Іллю, і місто наздогнала посуха, а в наслідок і голод.

Ілля звернувся до царя і народу, сказавши, що все, що відбувається, – результат того, що люди зрадили справжнього Бога. Він запропонував принести два жертвопринесення: одне істинному Богу, а друге Баалу. На який вівтар зійде вогонь з неба – той і є справжній Бог. На жертовник Баалу так нічого і не зійшло, а ввечері Ілля сам зробив жертвопринесення істинному Богу. Він поклав дрова на вівтар, попередньо поливши їх водою, і став молитися. Весь вівтар, а також жертва, ритуальні камені і вода були спалені вогнем з неба. Побачивши це чудо, народ увірував у Бога.

Вважається, що Ілля першим повернеться на землю перед Судним днем, аби врятувати “Свій народ”.

Історія свята День Іллі – 2 серпня

Чому День Іллі святкують саме 2 серпня? В цей день завжди була погана погода. Грози, дощі і навіть град. Говорили, що це Ілля злиться на грішників.

Найвідоміше повір’я на День Іллі – категорично не можна купатися, але звідки воно взялося? Є кілька думок з цього приводу. Дехто вважав, що вода в цей день ставала холодною, тому що Ілля кинув в озеро крижану підкову коня. Інші вірили, що 2 липня, у День Іллі, водяні та чорти залазять у водойми та оскверняють воду. Є також думка, що Ілля кинув у водойми шматочки льоду, коли їхав по небу на своїй колісниці. Тому у тих, хто купався в холодній воді, з’являлися страшні хвороби, нариви і застуда. Також говорили, що 2 липня, в День Іллі, в річки і озера повертаються всі нечисті, які пішли звідти на Івана Купала: русалки, лісовики, водяні. Саме вони затягують у воду тих, хто ризикне скупатися.

Слов’янські народи взяли традицію святкування Дня Іллі у візантійців. Вони порівнювали Іллю-пророка з візантійським Перуном – громовержцем. Люди вірили, що 2 серпня, в День Іллі, пророк їде в колісниці по небу і волею Божою справедливо карає грішників, посилаючи град і блискавки на невіруючих, їхню худобу і поля. А ось віруючих Ілля шанує і піклується про них. Вирішує подружні сварки, зцілює, мирить батьків і дітей, а також поливає їхні посіви дощем.

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