Сьогодні 2 серпня – в усьому світі святкується День Іллі. Що не можна робити у це свято, а також про прикмети, обряди та традиції розповів переможець 18 сезону «Битви екстрасенсів», жрець графічної магії Каїн Крамер.

Що не можна робити на День Іллі.

У це свято в жодному разі не можна було працювати в полі, перебувати у воді, голосно співати, кричати, проходити під деревами або соснами з двома верхівками. На думку людей, в День Іллі вся нечиста сила вселялися в диких і домашніх звірів, тому не можна було випускати домашніх вихованців в цей день з дому. А якщо вже випустили – то цілий день тварину не впускали, аби нечисть не проникла в будинок. Вважалося, що якщо це станеться – в будинок може потрапити блискавка, якою святий Ілля вражає нечисту силу. Адже саме в цей день пророк скаче на своїй колісниці по небу і карає праведним гнівом всю нечисть.

В День Іллі селяни діставали рушниці, аби захиститися від нечисті, яка вселась у диких звірів. А рибалки випускали назад до водойму рибу, якщо у неї були червоні очі, тому що вважали, що в неї теж вселилася нечисть. Також була традиція 2 серпня не випускати худобу на пасовища. З тієї ж причини, що і домашніх вихованців. Худоба могла бути покарана блискавкою і громом, якщо в неї вселиться нечиста сила.

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Якщо в День Іллі була гроза, існувала традиція завішувати щільно всі вікна і не виходити на вулицю. Жінки повинні були пов’язувати на голову хустки, запалювати свічку і багато молитися, просячи Іллю врятувати сім’ю і будинок від блискавок і грому – гніву Божого. Увечері перед днем Іллі селяни обкурювали все навколо ладаном і молилися, аби уникнути покарання Іллі.

Не можна купатися в День Іллі було тому, що вважалося – в водойми поверталася вся нечисть, яка їх покинула на Івана Купала. Ті, хто ризикував і купався часто тонули – вважалося, що нечисть затягала їх на дно.

Не можна було в День Іллі і працювати в городі. Могли згнити коріння огірків і взагалі пропасти зіпсуватися весь урожай. А ось пасічникам дозволялося працювати в цей день, тому що бджоли божі-пташки трудівниці і Ілля ніколи б не послав блискавку в вулик.

Прикмети на День Іллі:

Після свята День Іллі час доби зменшується

До Іллі люди купаються, а після нього з річкою прощаються.

Зі свята Іллі вода все холодніше.

Чути грім, то Ілля небеса об’їжджає в своїй колісниці.

Іллею жнива починається, а літочко кінчається.

До Іллі хмари пливуть за вітром, а з Іллі – проти вітру.

До Іллі навіть поп дощу не вблагає, а після нього баба своїм фартухом нажене.

Після Ільїна дня ніч темна і особливо довга: селяни все висипаються, а коні і корови наїдаються.

Хто потрапив в цей день під дощ, то запасся здоров’ям на весь рік.

Хто в це день копиці рахує, той скоро все добро втратить

Обряди на День Іллі – 2 серпня

Через те, що не тільки люди боялися кари святого пророка, але і нечиста сила, то за народними повір’ями, нечисть могла не тільки вселитися в домашніх і диких тварин і худобу, а навіть увійти в людину, яка не носить хреста.

Аби цього не допустити 2 серпня до сходу сонця потрібно було зробити наступне: запалити свічку з церкви і, перехрестившись, сказати вголос 3 рази: «Святий Ілля, піднімаю очі і молю тебе: вбережи мене від витівок нечистих, від підступів проклятих. В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь».

Аби нечиста сила не сховалася в будинку і в нього не потрапили блискавки Іллі пророка, потрібно було закрити двері будинку, завісити дзеркала і заховати або накрити все блискуче, що було в будинку, а також запалювали водохресну або четвергову свічку і читали змову: «Свят, свят, свят! Ілля-пророк, визволи від грому трясучого, від стріли летючої. Амінь».

Молитви до святого Іллі вважалися найбільш сильними. До пророка зверталися з абсолютно різними проханнями: від вирішення проблем зі здоров’ям до зняття порчі. Наприклад, аби захистити себе від темного чаклунства, в день Іллі-пророка потрібно було вмитися дощовою водою, сказавши 3 рази слова змови: «Ти, Ілля-пророк, туго тятиву тягнеш, влучно вогненною стрілою стріляєш, ворога і супостата вбиваєш щоб мене, раба(у) Божого(у) (ім’я), не зіпсували, щоб не зачаклували. Амінь».

При хворобах, наДень Іллі людині потрібно читати таку молитву: «В океані-морі варто Божий острів, на тому острові камінь лежить, на камені святий пророк Ілля з небесними янголами сидить. Стрілами святі стріляють, від мене, (ім’я), хвороби відганяють. Тож буде так».

Також 2 серпня популярною була обряд-змова на залучення грошей. Потрібно було в цей день обсипати свої кімнати заговореним маком. Заговорювати мак потрібно таким чином:

Ілля щедрий, розщедрився на мій мак так,

Щоб він народив мені п’ятак,

П’ятак народив десятку,

Десятки народили б мені достатки.

Ключ, замок. Мова.

Амінь. Амінь. Амінь.

Після цього, мак потрібно було залишити полежати в будинку 3 дні, потім його необхідно було замести і висипати під дерево.

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