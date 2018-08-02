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Телеканал СТБ / «Антитіла» – «Лови момент»: прем’єра кліпу

«Антитіла» – «Лови момент»: прем’єра кліпу

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Популярна українська група «Антитіла», яка виступала в якості запрошеної зірки на «Х-фактор», презентувала кліп на пісню «Лови момент». У кадрі з’явилася дружина фронтмена колективу, відома співачка Alyosha. Детальніше про прем’єру нового кліпу від групи Антитіла – в нашому матеріалі.

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Після успіху пісні і відео «TDME» популярна поп-рок група «Антитіла» презентує другу пісню із майбутнього альбому «Hello» – «Лови момент».

Відеоробота «Лови момент» побудована на щирості і від початку до кінця пронизана метафорами – у стилі «Антитіл». Людські стосунки стали головним меседжем кліпу: цілісність і єдність – то, без чого люди не зможуть вижити на Землі.

На цей раз немає акторів і постановок. Уперше музиканти показали широкій аудиторії свої сім’ї. На екранах з’явився фронтмен Тарас Тополя із дружиною Оленою (відома співачка Alyosha), а також усі учасники зі своїми близькими.

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Музиканти позначили цей кліп, як технічно складний і дорогий в історії «Антитіл». Зйомки проходили протягом 10 днів. Учасниками групи було пройдено найскладніший пішохідний туристичний маршрут України, та ще й у сезон дощів.

«Лови момент» – своєрідне продовження попереднього кліпу «TDME», а завершить цю серію наступна пісня з майбутнього альбому «Hello», презентація якого запланована на осінь цього року. А на 2019 група «Антитіла» планує великий стадіонний тур по містах України в підтримку шостого альбому.

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