У 8 сезоні «МастерШеф» буде крутий заміс, «закиплять» пристрасті та запахне смаженим. Принаймні, так нам пообіцяли судді проекту — Тетяна Литвинова, Дмитро Горовенко та Ектор Хіменес-Браво. А вони чудово на цьому розуміються! Отже, коли новий сезон «МастерШеф» відкриє свою кухню для 8 покоління кулінарів-аматорів? Читайте в матеріалі.

Нарешті стало відомо, коли 8 сезон «МастерШеф» вийде в ефір на телеканалі СТБ. Улюблене кулінарне шоу стартує зовсім скоро — 28 серпня! На глядачів чекають не лише нові учасники, а й нові правила, конкурси та дуже багато кулінарії. Глядачі зможуть отримати ще більше кулінарних знань біля екрану телевізора!

Не пропустіть прем’єру «МастерШеф»-8 на СТБ та на офіційному сайті stb.ua!

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