Куди піти на вихідних 4-5 серпня 2018 року

Теплі літні дні проходять дуже швидко, тому потрібно кожну вільну хвилину проводити незабутньо. Ведуча тревел-шоу «Світами за скарбами» Роза Аль-Намрі розповіла, куди піти в Києві на вихідних, аби чудово провести час. Ви точно не будете нудьгувати! Афіша заходів у Києві на вихідні 4-5 серпня – спеціально для наших читачів.

Ніч кіно Стенлі Кубрика

4 серпня, 22:30-6:00

вул. Шота Руставелі, 19

Вартість: 120 грн

Поціновувачі гарного кіно, відгукніться! Пропонуємо вашій увазі захід, який підійде як для відпочинку з друзями, так і для побачення і навіть святкування дня народження. Ось, що говорять про Стенлі Кубрика інші імениті режисери: Стівен Спілберг: «Ніхто не знімав фільми краще, ніж Кубрик», Мартін Скорсезе: «Одна кінострічка Кубрика коштує десятків фільмів інших режисерів», Вуді Аллен: «Кубрик – найкрутіший із режисерів у Всесвіті».

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Кантрі-вечірка на балконі

4 серпня, 18:00-22:00

вул. Десятинна, 12

Вхід вільний

Справжній пікнік на одному з найкрасивіших балконів столиці. Чим не ідеальний вихідний? Смажена риба, м’ясо, морепродукти і, звичайно ж, запах багаття. А ще – чудова компанія веселих і цікавих людей, які поділяють вашу любов до класних вечірок. Також гостей чекає музика в стилі кантрі і ще багато цікавого.

Концерт «Містерія звуку»

4 серпня, 19:30-21:00

вул. Велика Васильківська, 57

Вартість: 200-400 грн

«Містерія звуку» – це живе поєднання архаїчних і сучасних музичних інструментів, церковних і духових музичних традицій людства. На цьому незвичайному концерті ви не просто побачите і почуєте космос і зірки, а й зможете по-справжньому розслабитися. Таку атмосферу створять незвичайні інструменти: алтайський варган, індійська флейта та інші.

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Фестиваль американського кіно «Незалежність»

5 серпня, 19:00-21:00

вул. Набережно-Лугова, 8

Вхід вільний

На цьому заході ви побачите збірник цікавих короткометражок. Ініціатива таких вечорів належить посольству США, яке ще в 2011 році заснувало фестиваль кіно «Незалежність». 5 серпня у креативному просторі Izone ви зможете подивитися такі кінострічки: «Останній сільський танець», «Чайнатаун ​​назавжди», «Я-юпік», «Скрипка Джо».

Burger Kid’s Pool Party

5 серпня, 12:00-16:00

вул. Вадима Гетьмана, 6

Вартість: 150 грн

Чудова подія для батьків і їх діточок – вечірка біля басейну! Не тільки ж дорослим тусити. У програмі заходу: джампінг і купання у басейні в жилетах, конкурс від фотостудії, частування бургерами від талановитого шеф-кухаря і, звичайно ж, веселі ігри з аніматорами.

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