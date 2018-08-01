Якісна картинка та більше каналів: Україна відмовляється від аналогового телебачення

З 1 серпня 2018 року в Києві та Кіровоградській області сигнал українських телеканалів більше не буде доступний глядачам, які користуються ефірними антенами без тюнера.

З 1 вересня 2018 року вимкнення аналогового сигналу відбудеться по всій країні (за винятком зони ООС і прикордонних територій). Перехід на цифрове мовлення – міжнародне зобов’язання України і важливий крок до технологічного розвитку.

Перехід з аналога дозволить глядачеві отримати доступ до більшої кількості телеканалів і картинку в кращій якості. Для цього користувачам аналогового ефірного ТБ необхідно вибрати альтернативний спосіб телеперегляду.

ТИПИ ПРИЙОМУ

– Кабельне телебачення дає можливість перегляду великої кількості каналів порівняно з аналоговим, ефірним. Для підключення кабельного ТБ вам необхідно звернутися до провайдера кабельного ТБ, який надає послуги у вашому будинку. Провайдер прокладає кабель до вашої квартири і з’єднує його з телевізором.

– Для інтернет-телебачення необхідна наявність інтернет-підключення. У багатьох провайдерів перегляд можливий на смартфоні, планшеті, комп’ютері або через пристрій з вбудованим сервісом, так само, як на SMART TV.

– Супутникове телебачення – для того, щоб отримати до нього доступ, необхідно придбати спеціальні антени-«тарілки» та тюнер. Для того, щоб отримати кращий сервіс, доступ до більшої кількості каналів та надійний прийом, необхідно стати абонентом одного з супутникових провайдерів.

– Цифрове телебачення Т2 – для підключення до нього вам знадобиться антена і телевізор з вбудованим тюнером Т2 або звичайний інший телевізор, до якого необхідно купити цифровий тюнер.

Підготуйтеся до відключення заздалегідь – виберіть інший тип прийому та допоможіть зробити це своїм близьким. Дивіться українські телеканали в сучасній якості!

