Ведучий проекту «Холостяк» Григорій Решетник — завзятий мандрівник. Чималу частину світу він побачив і завдяки проекту, і завдяки своєму хобі. Сім’я Решетників подорожує як удвох, так і зі своїми синами — Дмитром та Іваном. Про те, які з країн Решетники вважають найкращими для літньої відпустки — читайте ексклюзивно на сайті СТБ.

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Україна

Нікуди не потрібно летіти, можна подорожувати будь-яким видом транспорту, дуже зручно. У нас прекрасна країна, тут дуже багато гарних місць. Хоч відпочивай на Десні, хоч у Львові, хоч в Одесі, в Херсоні, Миколаєві, Карпатах, або взагалі за кілька днів можна проїхатися всюди. Та й зручно для відпустки будь-якого виду: і великою родиною, і компаніями друзів, і просто удвох.

Туреччина

Як на мене, найзручніший варіант для відпочинку з дітьми. All inclusive, смачна їжа, гарні готелі, якісний сервіс, тепле море, гори, дитячі клуби. Дитину звідти важко забрати. У Туреччині цікаво буде людям будь-якого віку. Плюс летіти недалеко, та й клімат прийнятний. Головне — правильно вибрати місяць, щоб не було дуже спекотно.

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Хорватія

Більше для нелюбителів спеки. Там прохолодно, а тому можна постійно їздити по країні — як самостійно, так і в рамках екскурсії. У Хорватії дуже зручно брати машину напрокат. А потім вирушати в романтичну подорож скелястими берегами! Головне — правильно підібрати готель.

Іспанія

Велика, красива країна, яку ми дуже любимо. Чого там тільки немає: пляжі, клуби, магазини! А стільки гарних міст — вибрати одне неможливо. І ціни, якщо порівнювати з іншими країнами Європи, відносно лояльні. Жити можна і в готелі, й орендувати квартиру, і в хостелі. Ми з проектом «Холостяк» часто там бували, а потім я повертався з сім’єю. В Іспанії можна жити хоч місяць — все одно буде мало.

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Балі

Ми були на Балі цього літа, й сміливо можемо рекомендувати. Тільки летіть через Сінгапур – його треба обов’язково побачити хоч раз у житті. Проведіть там день-два, а потім вирушайте валятись на пляжі Балі. Ми, до речі, були там з двома дітьми. Тож, якщо не боїтеся тривалих перельотів — вирушайте з малюками. Ви побачите таке сафарі, що перехоплює дух! Дітям дуже сподобається.

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