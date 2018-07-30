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Телеканал СТБ / Журналістка «Вікна-Новини» Ірина Стороженко розповіла про табір Space camp

Журналістка «Вікна-Новини» Ірина Стороженко розповіла про табір Space camp

Телеканал СТБ

Добрих справ багато не буває. Журналістка «Вікна-Новини» Ірина Стороженко розповіла про Space camp і про те, як можна допомогти проекту. У табір приїжджають діти з інвалідністю різної складності, які в основному не виходять з дому. За словами Ірини, такий табір для багатьох – перший вихід у світ, перша соціалізація. Детальніше про Space camp читайте в матеріалі.

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Space camp – інклюзивний табір, це простір для всіх. Так описала нам проект журналістка Ірина Стороженко.

Ось, що ще ми дізналися про поїздку журналістів у табір Space camp:

«Цей проект нам добре знайомий, так як протягом року у «Вікна-Новини» ми робили сюжети про збір коштів для нього на Кураж-базарі. Для дітей табір безкоштовний, куратори-вожаті – це усі волонтери. Дітей – 92. Усі з інвалідністю різної складності, це діти, які в основному не виходять з дому. І цей табір для багатьох перший вихід у світ, перша соціалізація. Мами залишають дітей на цілий день, що для них теж той ще камінг аут.

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Волонтери там потрібні завжди по буднях із 10.00 – до 17.00.

Ми прийшли познайомитися, провести час, що саме будемо робити – не знали. Там кожному з нас дали дитину, якій потрібно більше уваги, ніж іншим. І на 2 години – це були наші діти. Нам розповіли про їхні особливості, які потрібно враховувати. Увечері у них бал, і потрібно було допомогти зробити їм зачіски і костюми, підготувати танець і розучити пісню. Крім того, діти снідали, ми допомагали їм їсти. Ще грали м’ячем, каталися на скейті, читали разом книги».

Табір пройде до 19 серпня і йому потрібні волонтери. Усі охочі можуть допомогти. «Вікна-Новини» також збираються відвідати Space camp ще раз.

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