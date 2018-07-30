Справжній вірний друг – подарунок долі! Таких людей потрібно цінувати кожен день! Але сьогодні особливо, адже 30 липня увесь світ відзначає Міжнародний День Дружби. Подаруйте своїм друзям теплі та красиві привітання.

В ТЕМУ: Міжнародний день дружби: історія свята

Друже мій, в житті всяке буває,

Було багато різного у нас,

Але дружба наша не зникає,

Вона лише окрилює нас.

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Справжній друг, яке щастя,

Якщо поруч він, йдуть всі негоди,

І сумніви зникають, як тала вода,

Дай Бог, щоб дружба міцна завжди жила.

Друзі пізнаються у біді,

А ми все пізнали давненько.

На суші, у вогні і в воді.

Один одному – підтримка частенько.

І в день я друзів, побажати

Хотів би тобі багато щастя,

Щоб жити, ніколи не страждати,

Й не знати прикрощів, негоди.

У житті шлях у кожного свій.

Перейди межу егоїзму

І для дружби серце відкрий,

Зарази іскрою оптимізму.

Нехай вогонь цієї дружби горить,

Темряву навколо вас обпікає

І, як найсильніший магніт,

Світлий світ, прекрасний притягне.

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