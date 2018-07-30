Суддя «Х-Фактор»-9 Настя Каменських записала дует з Любов’ю Успенською. Пісня була представлена ​​на музичному фестивалі в Баку «Жара». Композицію «Ты же не забыл» написав Потап. Новий трек уже можна слухати онлайн. Детальніше про прем’єру «Ты же не забыл» – у матеріалі.

Нещодавно Настя Каменських заспівала дуетом з Любов’ю Успенською на міжнародному музичному фестивалі «Жара», який проходить щорічно в Баку. Слова і музику до пісні «Ты же не забыл» написав Потап.

«Для мене величезна честь і радість заспівати з Любов’ю. Це неймовірна жінка, самобутня, талановита, чуттєва. Творити з таким легендарним артистом – велика гордість і натхнення», – каже Настя Каменських.

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«Любов – це глибоке і чарівне відчуття, яке наповнює наше життя сенсом. Я сподіваюся, що цією піснею ми з Настею надихнемо слухачів крізь роки нести прекрасні емоції любові, берегти і цінувати близьких і дорогих їх серцям людей», – прокоментувала нову пісню Любов Успенська.

Прослухати і оцінити новий трек Насті Каменських і Любові Успенської «Ты же не забыл» можна вже зараз:



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