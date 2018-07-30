Із приходом останнього літнього місяця усі християни очікують три великих релігійних свята – Медовий, Яблучний і Горіховий Спас. Із ними пов’язано безліч не тільки православних, а й істинно українських обрядів та традицій. Дати, на які припадають ці свята, незмінні з року в рік. Першим відзначають Медовий Спас – 14 серпня, потім Яблучний Спас – 19 числа, а у кінці місяця – Горіховий Спас, який прийнято святкувати 29 серпня.

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Медовий (Маковий) Спас – 14 серпня

Медовий Спас також називають Маковим, або ж Маковія (Макковій). Перший Спас також є Мокрим, або Спасом на воді. Прийнято вшановувати воду, пекти пряники, пироги та млинці з медом та маком. Вважається, що по дню Першого Спаса судять про те, яким буде третій – Горіховий. У цей день починається Успенський піст, який триває до 27 серпня. Це єдиний багатоденний православний піст на честь Богородиці та її Успіння. Також святкування Спаса пов’язані не тільки з релігійними подіями, а й з сільськими польовими роботами. Вважається, що Медовий спас знаменує початок збору врожаю.

Яблучний (Яблуневий) Спас – 19 серпня

Традиційно до святкування Яблучного Спаса починають готуватися за 2 тижні. У цей період не можна вживати яблука. Така заборона особливо стосується жінок, оскільки вважається, що в такому випадку вона приймає на себе гріх праматері Єви. Також не варто відганяти і вбивати комах. Якщо муха сіла на руку 2 рази – це провіщення успіху і благополуччя.

Існує повір’я, що в сам день Яблучного Спаса усі яблука мають особливі чудодійні властивості. Тому господині святять усі фрукти, готують різні страви з яблуками, роблять заготовки на зиму. Люди вірять, що бажання, загадане перед тим, як відкусити шматочок яблука, обов’язково збудеться.

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Ще однією традицією є передбачення, якими будуть майбутня осінь та зима. Сухий день обіцяє суху осінь, дощі в цей день провіщають дощову осінь, а ясне сонце говорить про сувору майбутню зиму.

Горіховий Спас – 29 серпня

Третій Спас – Горіховий. У цей день обов’язково потрібно піти до церкви, помолитися і освятити кошик з яблуками, виноградом, горіхами, медом і хлібом. Із давніх-давен у народі також вважалося, що гілки горіха в цей день мають особливу силу. Наприклад, банний віник виготовлений із ліщини здатний вилікувати людину від будь-яких хвороб.

На Горіховий Спас також припадає велике релігійне свято – Успіння Пресвятої Богородиці. Тому 29 серпня в церкві проводять святкову літургію.

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