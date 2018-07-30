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Телеканал СТБ / Це було містично – Олег Винник поділився подробицями виступу на одеському «Чорноморці»

Це було містично – Олег Винник поділився подробицями виступу на одеському «Чорноморці»

Телеканал СТБ

Феномен української сцени дав феєричний концерт під місяцем. 28 липня Всеукраїнський гастрольний тур Олега Винника «Ты в курсе» зустрічала Південна Пальміра. Концерт відбувся на одному з найновіших стадіонів у Європі, «Чорноморці». Креативна команда технічного персоналу та освітлювачів по-новому підійшла до розробки сценічного освітлення і спецефектів, що зробило шоу Олега Винника унікальним і незабутнім.

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Глядачі гаряче зустріли співака. Здавалося, що по закінченню концерту вони готові були відтанцювати ще одну двогодинну музичну програму.

«В Одесі публіка не буде аплодувати тільки тому, що ти – артист. Спочатку глядач оцінює. Зізнатися, мені теж колись довелося завойовувати любов одеситів. Бог дав заслужити їхню повагу. Але багато колег мене підтримають: зібрати стадіон в Одесі – непросто», – зазначив виконавець.

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Крім того, Винник поділився цікавими подробицями концерту.

«Коли я почав співати «Вовчицю», на небі вийшов місяць розміром із «паляницю». Це було настільки містично. Вперше під час мого виступу на стадіоні з’явився повний місяць», – сказав артист.

Свій гастрольний тур Олег Винник продовжить у другій половині серпня на стадіонах Кропивницького, Сум та Рівного. Потім співак дасть додаткові концерти в Чернівцях та Житомирі, а пізніше відправиться у південні та східні регіони України.

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