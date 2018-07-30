Чітко окреслені брови залишилися в минулому, а на зміну їм прийшла природна недбалість. Які ж іще брови у моді у 2018 році? Читайте докладніше в нашому матеріалі.

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Природні

Не прагніть зробити свої брови ідеальними у 2018 році. Брови повинні виглядати натурально і недбало. Це головний тренд року!

Асиметричні

Не варто сприймати цю тенденцію буквально і навмисно домагатися асиметрії. Сенс в тому, що не варто хвилюватися, якщо ваші брови не ідеальні та трохи відрізняються одна від одної.

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Мелірування

Альтернативою повного фарбування брів стане мелірування. Так, фарбуються тільки деякі волоски, що робить їх більш природними та об’ємними.

Без брів

На модних показах відродився ще один тренд – обличчя без брів. Домогтися такого ефекту можна за допомогою знебарвлення волосків. Або ж кардинальним методом: повністю видалити брови.

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Тенденції брів з Instagram

Пропонуємо вам ознайомитись з найбільш екстравагантними ідеями дизайну брів, якими поділилися зі світом користувачі Instagram. Ми зробили для вас добірку найбільш екстравагантних ідей по дизайну брів, що “підірвали” Instagram.

Пір’я

Одне з найбільш сміливих рішень – брови у формі пера. Модний експеримент фінської візажистки Стелли Сіронен отримав небувалу популярність на просторах Instagram. Вона розділила брови на проділ і зафіксувала їх гелем з боків.

Коса

У цьому випадку брови виглядають так, ніби їх заплели в коси. Але насправді це просто оптична ілюзія. Такий ефект досягається за допомогою олівця і моделюючого гелю для брів. Ідея належить Еросу Гомесу, блогеру-візажисту з США.

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Хвиля

Це ще одна тенденція, яку прагнуть повторити художники-візажисти та б’юті-блогери. Візажист Джессіка Бродерсен створила цей тренд, зробивши хвилястим тільки край брови. Але її послідовники втілили ідею інакше: на хвилю перетворилася вся брова.

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