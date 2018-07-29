Щороку в останню неділю липня в Україні відзначають своє професійне свято працівники торгівлі. 2018 року День працівників торгівлі святкують 29 липня. Сьогодні прийнято вітати всіх, чия діяльність безпосередньо пов’язана зі сферою торгівлі та ресторанним господарством. А чи знаєте ви історію цього свята?

День працівників торгівлі почали відзначати ще 1996 року після встановленого указу Президента України № 427/95 від 5 червня 1995 року. Це свято покликане нагадати про непросту працю торговців і показати, наскільки працівники цієї сфери важливі для країни та її економіки. А ось до 1995 року окремого професійного свята не було: працівників торгівлі вітали разом з тими, хто працює у сфері побутового обслуговування та житлово-комунального господарства – в День працівників торгівлі, побутового обслуговування населення та житлово-комунального господарства.

На території України наразі працюють понад 900 тис. великих і дрібних підприємств, які надають свої послуги всьому населенню. Це і продовольчі підприємства, і пункти громадського харчування, і точки з продажу товарів народного споживання.

Редакція STB.UA долучається до привітань і бажає всім працівникам торгівлі хороших і вдячних клієнтів!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ