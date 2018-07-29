Сьогодні, 29 липня, вся Україна відзначає День торгівлі! Не втрачайте шанс потішити теплими словами та веселими малюнками своїх знайомих працівників торгівлі у їхне професійне свято. А найкрасивіші поздоровлення у віршах і листівках – у нашому матеріалі!
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Хто товари постачає?
Хто нас годує, одягає,
Хто завжди й усюди поряд
І приходить к нам додому?
Хто проник у все на світі
І торгує в інтернеті?
Сучасний наш купець
Досконалий молодець!
Я сьогодні у це свято,
Хочу щиро побажати,
І прибутків і достатку,
Щоби збільшувались статки,
Щоб торгівля процвітала,
І свої плоди давала,
Тож бажаю одним ранком,
Прокинутись олігархом!
З днем працівника торгівлі!
У нас Україна – великий базар,
Де кожен торгує і хоче „навар”.
Нехай буде гідним любий Ваш товар,
І щастя від Бога буде Вам в дар!
Нехай ця знаменна дата
В душі залишить добрий слід.
Бажаю Вам усього, чим життя багате:
Здоров’я, щастя, миру, довгих літ!
Якщо добре торгівля йде,
Це означає – країна процвітає,
І народ апетитно живе,
І особливих печалей не знає.
Хай щастя завжди супроводить Вас,
Людська повага й шана не минають,
Лиш визнання вінчають!
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