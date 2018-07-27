Цього місяця, а саме 27 липня, українці зможуть спостерігати надзвичайно рідкісне місячне затемнення, яке триватиме близько 4 годин. Місяць пройде через найтемнішу ділянку земної тіні, яка додасть супутнику червонуватий блиск «Кривавого Місяця». Докладніше в матеріалі.

За даними сайту earthsky.org, в ніч з 27 на 28 липня жителі Східної півкулі зможуть спостерігати найдовше місячне затемнення 21 століття. Астрономи очікують, що повне затемнення триватиме 1 годину 43 хвилини, а часткове – до і після повної фази затемнення – 3 години 55 хвилин.

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Місячне затемнення виникає, коли Сонце, Земля і Місяць опиняються на одній прямій, а орбіта Місяця приводить її безпосередньо в тінь Землі. Це особливе затемнення триватиме так довго, тому що Місяць пройде через найтемнішу ділянку земної тіні, відому як Umbra, яка додасть супутнику кривавий відтінок.

Повний місяць у липні 2018 співпаде з моментом, коли супутник досягне найбільш далекої точки від Землі. Це буде «найменший» повний Місяць року, а значить, йому потрібно більше часу, щоб пройти крізь земну тінь, і, відповідно, затемнення триватиме довше.

В Україні затемнення розпочнеться о 21:24. О 22:30 Місяць повністю зайде в тінь Землі і набуде червоного відтінку. Пік затемнення очікується о 23.22, а закінчення в 00:13 за київським часом.

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