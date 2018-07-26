Українська актриса Юлія Гершанік зіграла старшу дочку Лізу у новій ліричній комедії від СТБ «Здаємо будиночок біля моря». Ліза пішла від хлопця та з розбитим серцем повернулася до Одеси, до рідної домівки. Дівчина вирішила будь-що все ж таки знайти своє кохання та створити сім’ю, про яку так мріяла. Вийде у неї це чи ні — нам розповіла Юлія Гершанік.

Юлія, чому ви вирішили зіграти саме в картині «Здаємо будиночок біля моря»?

Це дуже цікава історія. Справа в тому, що як раз тоді у мене народилася дочка Ліза. І те, що персонажа теж звуть Ліза, я розцінила як такий собі значок. І подумала, що треба обов’язково піти подивитися, що ж це таке, що за матеріал, що за роль. Мені дуже сподобалося, як проходили проби. Сама історія — дуже кумедна, я люблю такі теплі сімейні історії. І після проб мені так хотілося, щоб мене затвердили!

«Кожні три години я тікала з кадру, годувала дитину та верталася»

А як ви поєднували зйомки та материнство?

Ми знімали майже півроку, і перші чотири місяці з тих пір, як ми зайшли у павільйон, дочка разом з нянею були зі мною на майданчику, тому що я годувала грудьми. Кожні три години я тікала з кадру, годувала дитину та верталася. Кожен день вранці ми їхали на майданчик, а ввечері поверталися додому. Таким чином донечка Ліза допомагала мені весь час.

Розкажіть про свою героїню Лізу. Чи схожі ви з нею?

Ліза — південна дівчина. Я і сама родом з Миколаєва, який зовсім недалеко від Одеси. Я думаю, що ми з нею в чомусь схожі, як всі південні люди. Це, напевно, якийсь особливий темперамент, адже сонце — воно в крові. Ця дівчина дуже імпульсивна, з вибуховим характером, вона жадає кохання та жадає сім’ї. Вона ж хоче вийти заміж, хоче знайти свою любов абсолютно щиро — і вона її щиро активно шукає. У неї на шляху буде багато любовних колотнеч, і я думаю, що врешті решт вона все-таки знайде своє кохання. Мені дуже хотілося б у це вірити!

«У нас склалася чудова, на мій погляд, сім’я. Партнери — це натхнення!»

Звідки ви черпаєте натхнення перед зйомками, перед тим, як увійти в образ?

У мене дуже багато джерел натхнення. Я згадувала якісь історії зі свого життя та життя знайомих. Дуже часто так буває, що коли проводиш час на пляжі, то спостерігаєш за людьми. І у мене спливали якісь картинки з відпочинку. Плюс, у нас склалася чудова, на мій погляд, сім’я. Партнери — це натхнення! Олеся Пухова, яка грала маму… Я досі називаю її мамою, ми листуємося, зідзвонюємося, я кажу їй «мамуля». А бабуся, Віра Іллівна (актриса Віра Кавалерова. — Прим. ред.), — абсолютно сонячна людина. Ну, і, звичайно, Антон (Антон Щербаков — режисер-постановник. — Прим. ред.). Антон, який завжди міг налаштувати, підштовхнути, підказати, допомогти. Я йому дуже за це вдячна! І коли режисер часто та щиро посміхається — це завжди піднімає настрій та створює південну, сонячну атмосферу.



Які були курйозні моменти під час зйомок? Що вам запам’яталося?

Найкурйозніший момент — це те, що ми знімали літо в листопаді. Коли у нас було декілька днів для зйомок спекотного літа в середині листопада — це було сильно! Коли під лавою стоїть включене «UFO», і ноги опустити не можеш, тому що внизу жарко, а зверху тобі дуже холодно. Це таке собі бадьоре спекотне літо!

Також коли ми знімали сцену на пляжі, стався ще один яскравий випадок. Почалася якась паніка на майданчику, я не могла зрозуміти, що відбувається. Виявилося, один з наших операторів кинувся в воду, щоб врятувати потопаючого! Тоді був шторм, хвилі, сильний вітер, і Макс (оператор. — Прим. ред.) врятував людину.

«Сім’я — це джерело сили, це підтримка, це безумовна любов. Саме безумовна, коли люблять не за, а всупереч»

На ваш погляд, яка головна думка картини «Здаємо будиночок біля моря»?

Сім’я — це найголовніше. Сім’я — це джерело сили, це підтримка, це безумовна любов. Саме безумовна, коли люблять не за, а всупереч. Я дуже сподіваюся, що у нас вийшло створити атмосферу тепла, атмосферу довіри. Наша сім’я дуже велика, що складається з сімох людей: троє дітей, двоє чоловіків, мама та авантюрна бабуся. І хотілося б донести, що сім’я — це найближчі, найважливіші люди на Землі.

Єва Ніколаєва

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