Сьогодні тренери проекту «Зважені та щасливі» В’ячеслав і Марина Узелкові відзначають шостий день народження своєї доньки Олівії. Зворушливі привітання від щасливих батьків, а також їхні сімейні фотографії дивіться в матеріалі.

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Про день народження дочки пара написала на своїх сторінках у соціальних мережах. Марина Узелкова зробила пост з кількох фотографій зі зворушливим підписом:

«Моя ніжна і прекрасна дівчинко, Господь подарував мені тебе для того, щоб бути щасливою 😊💕 … Мрій і втілюй, твори і захоплюйся, люби і віддавай, вчися і навчай, даруй і приймай, живи і пізнавай… Бери від життя все, що в силах забрати. З днем ​​народження, мила🎂. Люблю тебе, казкова Олівіє, всім серцем».

Публикация от Боржемская-Узелкова Марина (@uzelkova.marina) 24 Июл 2018 в 8:59 PDT

В’ячеслав Узелков на своїй сторінці в Instagram також ніжно підписав фотографії своєї дочки: «Сьогодні 6 день народження нашої принцеси Олівії. Моя дружина подарувала мені красуню. Марино, дякую тобі. Я впевнений, Олівія візьме від нас тільки найкраще. Головне, їй зараз здоров’я. Я розумію, що доця – це таткова радість. Я не багато отримував подарунків, але це найкращий подарунок, дарований для мене Мариною і Господом. Щоб наша родина була щаслива і завжди ми чули дитячий сміх і голос. Я кохаю вас, мої рідненькі».

Публикация от Вячеслав Узелков (@uzelkoff_official) 24 Июл 2018 в 10:35 PDT

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