Куди піти на вихідних 28-29 липня 2018 року

Задаєтесь питанням, чим би зайнятися у прийдешні вільні дні? Редакція сайту СТБ знає, куди піти в Києві і чудово провести час. Столиця сповнена цікавих заходів, і ми цим із вами поділимося. Спеціально для читачів сайту СТБ – афіша заходів у Києві на вихідні. Повеселіться від душі!

Ніч кіно з Джимом Керрі

28-29 липня, 23:00-8:00

Циферблат, Володимирська, 49а

Вартість: 130 грн

Кращий актор у світі, хороша компанія, затишна і весела атмосфера, чай, тости, печиво і, звісно, найбільш плюшеві пледи! Що ще потрібно для ідеальної ночі кіно. Навіть якщо ви вже по сто раз переглянули три культові фільми не менш культового Джима Керрі, «Завжди говори ” Так “», «Шоу Трумана», «Вічне сяйво чистого розуму», у цей вечір ви побачите ці шедеври з нового боку. Можливо, навіть захочете влаштувати домашній кіномарафон із перегляду всіх фільмів Джима Керрі!

Стендап-вікенд на ВДНГ

ВДНГ

Вартість: 199-299 грн

Поціновувачі добірного гумору, ласкаво просимо. У запашному саду майже в серці Києва на вас чекає море сміху та гарного настрою. Приходьте з друзями, родиною, з коханими і насолоджуйтеся оригінальними жартами стендап коміків. Вони розбираються у тому, як підняти настрій навіть найсуворішим поціновувачам гумору. Приходьте, не пошкодуєте!

Vedalife Фестиваль Йоги

25-29 липня, 7:00-10:00

Парк Дружби Народів

Вхід вільний

Багато йоги, заспокійливої ​​музики, спів мантр, медитація. Такий собі ретрит кемп у Києві. Ви дізнаєтеся усе про ведичний спосіб життя, харчування, мислення і багато іншого. Навіть якщо ви далекі від цієї культури, просто приходьте провести час у колі цікавих людей, почніть ранок із медитації, йоги та смачних страв.

English Speaking Club і пікнік

29 липня, 20:00-22:00

Бехтерєвський провулок, 6

Вартість: 150 грн. Реєстрація: https://goo.gl/forms/23bQDy1VeHCkTsmi1

Цікавий фільм англійською мовою, живе спілкування, смачна їжа від ресторану-партнера та компанія однодумців, які хочуть підтягнути англійську. На свіжому повітрі ви проведете час і з задоволенням, і з користю. Однак, аби точно потрапити на захід, потрібно обов’язково зареєструватися, щоб організатори все розрахували.

Саксофон і оркестр у саду

28 липня, 20:00

Ботанічний сад імені Гришка

Вартість: від 350 грн

Талановитий саксофоніст Дмитро Бобін і «Віртуози Києва» покажуть вам нову програму. В оточенні зелені ботанічного саду музиканти зіграють відомі джазові хіти, такі як: Summer Samba, Menina Moca, Tea for Two, Diamonds are The Girls Best Friends, Pink Panther та багато інших. Приходьте і пориньте у вечір гарної музики від майстрів своєї справи!

