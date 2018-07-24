Щорічно 24 липня відзначається день ангела Ольги — свято, присвячене великій княгині Ользі. Ольга – давньоруське ім’я, запозичене у скандинавів та їхнього традиційного Хельга. У перекладі означає «свята», «священна», «світла», «ясна», «мудра», «фатальна». Редакція stb.ua вітає з днем ангела своїх читачок з ім’ям Ольга, а також зірок телеканалу СТБ Ольгу Сумську, Ольгу Кучер, Ольгу Волкову, Ольгу Стогнушенко і Ольгу Янковську. Надсилайте наші привітання з днем ангела Ольги своїм близьким та знайомим!

Привітання з днем ​​ангела Ольги у віршах

***

В день ангела для тебе, Олю,

Хай щиро посміхнеться світ навколо,

І по безкрайньому життєвому полі,

Розстелить квітами стежину доля!

Нехай, що добре є в житті, ніколи не минає,

А все найкраще ще попереду чекає,

Усе, чого собі бажаєш, теж тобі бажаю,

І ще, і ще, і ще раз з Днем ангела вітаю!

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***

Нехай життя, мов пісня,

Лине у любові,

Щасливі дні

Нехай дарує доля,

Хай янгол-охоронець дасть

Наснагу й сильну волю!

З днем ангела вітаєм нині щиро, Олю!

***

Ранок надходить, небо світає,

День твого свята розпочинає,

Мала пташина співає в гаю,

Тебе з іменинами, Олю, вітаю!

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами, Олю, вітаю!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім’я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами, Олю, вітаю!

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***

Сьогодні настали іменини

У Ольги, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі й радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріями тебе вінчає.

***

Хай янгол допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з усіх сторін,

З днем ангела, Ольга, найкращі привітання!

Зі святом, дорогі Ольги!

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