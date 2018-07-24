Щорічно 24 липня відзначається день ангела Ольги — свято, присвячене великій княгині Ользі. Ольга – давньоруське ім’я, запозичене у скандинавів та їхнього традиційного Хельга. У перекладі означає «свята», «священна», «світла», «ясна», «мудра», «фатальна». Редакція stb.ua вітає з днем ангела своїх читачок з ім’ям Ольга, а також зірок телеканалу СТБ Ольгу Сумську, Ольгу Кучер, Ольгу Волкову, Ольгу Стогнушенко і Ольгу Янковську. Надсилайте наші привітання з днем ангела Ольги своїм близьким та знайомим!
Привітання з днем ангела Ольги у віршах
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В день ангела для тебе, Олю,
Хай щиро посміхнеться світ навколо,
І по безкрайньому життєвому полі,
Розстелить квітами стежину доля!
Нехай, що добре є в житті, ніколи не минає,
А все найкраще ще попереду чекає,
Усе, чого собі бажаєш, теж тобі бажаю,
І ще, і ще, і ще раз з Днем ангела вітаю!
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Нехай життя, мов пісня,
Лине у любові,
Щасливі дні
Нехай дарує доля,
Хай янгол-охоронець дасть
Наснагу й сильну волю!
З днем ангела вітаєм нині щиро, Олю!
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Ранок надходить, небо світає,
День твого свята розпочинає,
Мала пташина співає в гаю,
Тебе з іменинами, Олю, вітаю!
Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами, Олю, вітаю!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім’я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами, Олю, вітаю!
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Сьогодні настали іменини
У Ольги, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі й радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріями тебе вінчає.
***
Хай янгол допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають з усіх сторін,
З днем ангела, Ольга, найкращі привітання!
Зі святом, дорогі Ольги!