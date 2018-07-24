Модна стрижка – запорука розкішного образу кожної дівчини. У тренді 2018 року переважають яскраві кольори та сміливі зачіски. Якщо ви готові до змін, то дивіться наймодніші варіанти стрижок – у нашому матеріалі.

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Ультракоротка стрижка

На стрижку «під хлопчика» зважиться далеко не кожна модниця. Але у цієї зачіски маса плюсів. Шевелюру не потрібно укладати і регулярно сушити феном, тому ви надовго забудете про пінки, гелі та лаки. Ідеальний варіант для дівчат з ослабленим волоссям.

A post shared by KATY PERRY (@katyperry) on Oct 7, 2017 at 11:12am PDT

Такою стрижкою захоплюється не тільки Кеті Перрі, а й Ріанна. Зірка хоч і не піддалася тренду, але часто ділитися з шанувальниками фото моделей з ультракоротким волоссям.

A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Sep 21, 2017 at 7:04am PDT

Читайте також: Як за допомогою кіс зробити локони: секрети Олени Мельник До слова, якщо ви думаєте, що така зачіска не жіночна – відкиньте забобони. Законодавиця моди супермодель і актриса Кара Делевінь з короткою стрижкою виглядає дуже сексуально.

A post shared by Cara Delevingne (@caradelevingne) on Sep 28, 2017 at 2:22pm PDT

Піксі

Короткі пасма біля скронь і шиї, а довгі на чубку і тім’ячку – це піксі. Саме така стрижка підкорює Голлівуд. Зухвала Майлі Сайрус, ніжна Шейлін Вудлі та романтична Мішель Вільямс вже давно обрали піксі.

A post shared by Шейлин Вудли (@shailenewoodley_group) on Aug 20, 2017 at 10:01am PDT

Подовжений боб і боб-каре

Боб – безсумнівний фешн-тренд 2018. Ця модна стрижка популярна у найрізноманітніших варіаціях.

Її секрет у тому, що вона підходить дівчатам різного віку й універсальна для будь-якої структури волосся. Особливу увагу дизайнери приділяють подовженому бобу та каре. Уже не перший рік така зачіска носить титул фаворита.

A post shared by Mila Kunis (@kunismilax) on Oct 16, 2017 at 9:22pm PDT

Якщо ви давно мріяли створити об’ємний, ніжний і романтичний образ – подовжений боб саме для вас.

A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Jun 21, 2017 at 7:01pm PDT

A post shared by Miranda (@mirandakerr) on Oct 16, 2017 at 3:57pm PDT

A post shared by Jennifer Lawrence (@jenniferlawrencepx) on Aug 30, 2017 at 3:54pm PDT

A post shared by Emma Stone (@emmastone_official_) on Jul 2, 2017 at 4:21am PDT

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Короткий чубчик

Як відомо, чубчик личить не всім красуням. Але якщо ви у числі щасливиць, яким пасує така стрижка, то поспішайте до майстра. Модний чубчик можна зробити як власницям розкішних довгих локонів, так і дівчатам з волоссям середньої довжини і навіть коротко стриженим. Не бійтеся експериментувати!





A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Sep 12, 2017 at 10:48am PDT